‘Un barbero fue el agresor de niños torturados en Kennedy’

Sus cuerpos de niños, de 3 y 9 años de edad, fueron despojados de su frescura, de su piel tersa e impoluta, y son el fiel reflejo de lo que han sido víctimas 177 menores de edad, solo este año: violencia física, sin nombrar las otras formas de abuso.

Este nuevo caso de maltrato infantil es, por decir lo menos, incomprensible, pusilánime. Una voz anónima, miedosa y a la vez desesperada de ver tanta tortura decidió romper su silencio y contar lo que estaba sucediendo desde hace varios días.

Estos niños estaban viviendo con su madre, Yoleanis del Valle López Rodríguez y con su padrastro, Gabriel José Suárez Valencillos, que vivía del oficio de barbero en otro sector de la ciudad, ambos de nacionalidad venezolana. Los gritos que salían desde el cuarto del inquilinato donde residían, ubicado en un segundo piso del barrio María Paz, ya se habían convertido en pan de cada día, pero fueron más las voces de silencio que las de alerta, hasta que ya no soportaron más.



Claro, todo llegó a tal límite que un vecino de aquel lugar alertó a la Policía a través de la línea 123. Lo primero que encontraron los profesionales de la institución es que las víctimas aguardaban encerradas en su habitación mientras su padrastro negaba todas las acusaciones e incluso la existencia de menores de edad. De hecho, gracias a un denunciante, las autoridades insistieron en entrar al inmueble.

Lea también: Escabroso caso de maltrato infantil contra dos niños en el barrio María Paz.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel José Suárez Valencillos es de nacionalidad venezolana. Foto: Archivo particular

Pronto, el niño mayor, rompiendo las barreras de sus miedos, emitió un grito de auxilio y como pudo salió de su lugar de reclusión. “Auxilio. Nos están pegando puños en el estómago”.



Los policías quedaron impactados. Las manos del niño de 3 años tenían heridas abiertas e infectadas, quemaduras en sus partes más sensibles, las tetillas, la lengua, lesiones viejas se confundían con las más recientes. Las cicatrices daban cuenta de días de maltrato. La espalda estaba llena de moretones, la piel estaba en carne viva. Toda la maldad humana había sido descargada sobre sus pies, sus manos, su rostro, sobre todo su cuerpo.



El maltrato fue tan evidente que los policías capturaron al padrastro de los niños y lo trasladaron rápidamente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy para su judicialización.



Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación, ya se hicieron las primeras audiencias y al padrastro de los menores se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En este caso, es evidente que el maltrato viene de tiempo atrás.

Lea también: El Bombero que es rescatista y damnificado en Guayabetal.

La pregunta que se hacen todos los testigos en este caso es si la madre biológica de los niños fue cómplice de este maltrato, por participación u omisión. “Las autoridades tienen que investigar y dar con todos los responsables de las torturas y los jueces determinarán si emiten contra ella una orden de captura”, le dijo a EL TIEMPO un testigo anónimo de los hechos. Por ahora se sabe que, aunque la mujer no ha sido recluida, sigue vinculada al caso.



El relato del teniente coronel Simón Eduardo Cornejo Escamilla de la Policía de Kennedy es desgarrador, cuenta que la captura se realizó el martes 17 de agosto. “Nosotros vemos muchos casos de maltrato, pero ninguno como este. Es de una violencia, de una sevicia incomprensible”.



Lo que más les sorprendió es que en estos casos de tanta sevicia es común que todo el entorno familiar se encuentre en estado de vulnerabilidad. “Pero cuando vimos al padrastro, este estaba bien vestido, con ropa de marca, con tenis caros. Además, la madre y el cuidador son personas jóvenes, no mayores a 35 años, que tenían una relación sentimental”.



Los niños estaban absolutamente conmocionados, estresados, no paraban de llorar. “Obvio, quién no, tenían quemaduras en todo su cuerpo, orejas, espalda. La mamá nos dijo que ella era desempleada y señaló al padrastro de todos los maltratos”. Las víctimas fueron trasladadas de forma inmediata a la clínica pediátrica de El Tintal. “Ellos entran allí, de forma inmediata, a la ruta de protección de Bienestar Familiar. Este caso es desproporcionado, de no creer”, explicó el coronel Cornejo.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com