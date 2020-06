El Concejo vota hoy proyecto para desincentivar las corridas de toros

Este martes se votará en plenaria del Concejo de Bogotá una iniciativa que busca desincentivar las prácticas taurinas en la capital del país. En marzo pasado la comisión del Plan votó positivamente y de forma unánime este proyecto de acuerdo, que busca dotar al Distrito de instrumentos legales para no apoyar, como ha ocurrido durante muchos años, esta práctica.

El cabildo distrital no tiene las facultades para prohibir las corridas de toros en la ciudad, ya que es un tema del resorte del Congreso de la República, sin embargo, muchos consideran que de ser aprobado el proyecto de acuerdo, sería muy difícil continuar con estos eventos.



Algunas de las propuestas de esta iniciativa es que se prohíba el uso los instrumentos cortopunzantes como la pica, la banderilla o el estoque, y que el animal no muera en la plaza.

"Otra medida es que los organizadores destinen el 30 % del espacio de publicidad del evento para informar del sufrimiento que padecen los animales en estos crueles espectáculos, una reducción de fechas de 8 a 4 anuales, modificación tributaria para que la tarifa aplicable aumente del 10 al 20 por ciento, y una media para que todos los gatos de operación sean asumidos por el empresario taurino", explicó la concejala y autora del proyecto de acuerdo, Andrea Padilla.



