Torniquetes de TransMiCable, ¿opción para frenar a colados?

La inauguración del TransMiCable de Ciudad Bolívar, hace dos semanas, no solo se convirtió en una solución para la movilidad de quienes habitan en la parte alta de la localidad, sino también en un laboratorio de pruebas de nuevos torniquetes antievasión.

Así lo informó en su momento la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, quien precisó que si estos nuevos elementos ayudan a reducir el número de colados, más adelante podrían empezar a instalarse en las estaciones y portales críticos donde más actúan los evasores. La cifra que estiman los expertos sobre este fenómeno de no pagar el pasaje es de 250.000 personas diarias, o sea, el 10 por ciento de los usuarios totales del sistema (2’500.000 pasajeros).

En los cuatro puntos de abordaje de TransMiCable (portal del Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso) se montaron 19 torniquetes, los cuales tuvieron un costo de 2.026 millones de pesos. Entre las novedades de estos frente a los tradicionales, se observa que son como una especie de puerta giratoria, del suelo al techo, compuesta por tubos metálicos, por la que es prácticamente imposible saltar, a la vez que no hay espacio suficiente para pasar por debajo, como suelen hacerlo algunos de los que burlan el pago.



Además, estas no tienen retroceso, entonces no es posible hacerlas girar hacia atrás para abrir el hueco por el que también se cuelan habitualmente. “Un mecanismo automático bloquea cualquier intento al respecto”, indica el documento técnico de la empresa que suministró esta tecnología. “Por seguridad, los niños siempre deben estar supervisados cuando van a pasar por estos accesos. Y si un adulto y un niño van ingresar al tiempo, el menor siempre debe ir por delante”, advierte el manual de funcionamiento.



Si bien la gerencia de TM repitió que este sistema anticolados se observará como piloto para saber si es funcional o no llevarlo a otros puntos, lo cierto es que aún es pronto para esperar diagnósticos definitivos. Eso sí, en la visita que el periodista realizó notó que la evasión parece controlada en este corredor elevado.

En caso de que los nuevos torniquetes funcionen a largo plazo para contrarrestar la problemática, las diez estaciones que se priorizarían son: Santa Lucía, Pradera, Universidades, Ricaurte, Virrey y Avenida Jiménez, así como los portales Tunal, Norte, Américas y 20 de Julio. Estas podrían cambiar una vez se conozca el estudio de la línea de base de evasión en el componente troncal del sistema, cuya elaboración se encuentra en la etapa final y está a cargo de la Universidad Nacional, por un contrato interadministrativo con TM.

Desde un análisis técnico, el profesor Edder Velandia, de la Universidad de La Salle, se mostró en desacuerdo con los nuevos torniquetes. “Es la mayor demostración de que la ciudad pierde la batalla por construir una cultura de uso de lo público, en este caso del transporte. Estamos mostrando que debemos tener a la gente entre rejas para que cumplan las normas”, opinó el experto en movilidad.



Velandia agregó que estos elementos generan inaccesibilidad, lo cual debe ser tenido en cuenta como un principio básico en el diseño de sistemas incluyentes y sostenibles. “Van a generar mayores demoras para el ingreso, más colas. Imagínese situaciones de emergencia, para una evacuación es un riesgo y tendrá muchos problemas para los usuarios”, finalizó.



Campañas de cultura ciudadana como El equipo T y Todos pagamos el pato, adelantadas en TM durante el 2017 y el 2018, han tratado de poner en la agenda pública los impactos negativos que trae la evasión del pago de pasaje. Según las mediciones y encuestas de la Secretaría de Cultura, de un año para otro subió el número de ciudadanos que no justifican, bajo ninguna circunstancia, colarse en el sistema: pasó de 44 por ciento a 67 por ciento.

“Para que los evasores cambien su conducta, deben realizarse acciones de cultura ciudadana, pero también de infraestructura, control policial y sanción social”, ilustró Tatiana Gómez, subdirectora de Cultura Ciudadana de la Secretaría. “Hay personas muy transgresoras que de forma constante quieren ir contra la norma social; a estas es muy difícil hacerles cambiar el comportamiento por medio de campañas (toca con comparendos u otros mecanismos). Pero hay otro conjunto de ciudadanos cuyas acciones sí se pueden influenciar para que no evadan el pago”, concretó.



Las observaciones de Cultura Ciudadana revelaron un indicador que ellos denominan negativo. Este expone que el 56 por ciento de los consultados piensan que no pasa nada cuando alguien ingresa a las troncales sin pagar, desconociendo que tal acción genera saturación en los buses y menos frecuencia de estos, entre otros impactos que sumados terminan por afectar la calidad del servicio y, por ende, la calidad de vida de los bogotanos.



FELIPE MOTOA FRANCO

BOGOTÁ

En Twitter: @felipemotoa