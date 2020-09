Ordenan toque de queda general y ley seca en Chía y Cajicá

En una rueda de prensa conjunta, los alcaldes de Chía y Cajicá, Luis Carlos Segura y Fabio Hernán Ramírez, anunciaron las medidas en materia de seguridad que se aplicarán en esos dos municipios de Cundinamarca.



Los mandatarios manifestaron que, luego de los acontecimientos recientes que afectaron el orden público, se decidió ordenar un toque de queda general a partir de este viernes 11 de septiembre a las 5:00 p.m. hasta este sábado 12 de septiembre a las 5:00 a.m.

Se ordenó, además, un toque de queda para menores de edad. En este caso, la medida entra en vigencia este viernes 11 de septiembre e irá hasta el martes 15 de septiembre, pero se aplicará diariamente en el horario de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. Cabe recordar que esta medida fue decretada por Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca, para todos los municipios del departamento.



Por otro lado, los mandatarios de Cajicá y Chía anunciaron medida de ley seca en ambos municipios. Esta restricción irá, en principio, en el mismo horario que el toque de queda general.



Por último, quedó prohibido el parrillero en motocicletas. En este caso, la restricción irá desde este viernes 11 de septiembre a las 5:00 p.m. hasta el martes 15 de septiembre a las 6:00 a.m., de manera ininterrumpida.

Medidas en otros municipios de Cundinamarca

Tocancipá:

​1. Toque de queda para la población en general viernes a domingo desde las 8 p.m. a 6 a.m.

2. Ley seca desde este viernes 11 de septiembre a las 5 p.m. hasta el lunes 5 a.m.

3. Prohibido el tránsito de vehículos de tracción animal



Fusagasugá:

Toque de queda para la población en general viernes, sábado, domingo de 7 p.m. a 5 a.m.

Zipaquirá:

1. Toque de queda para la población en general viernes, sábado y domingo de 9 p.m. a 6 a.m.

2. Toque de queda menores de edad de 5 p.m. a 6 a.m.



Mosquera:

1. Toque de queda para la población en general desde las 6:00 p.m. del 11 de septiembre hasta las 5:00 am del día siguiente, la medida regirá hasta el 14 de septiembre.

2. Ley seca a partir de las 0:00 del 11 de septiembre y hasta las 5:00 a.m. del 14 de septiembre.

3. Se prohíbe el porte de armas de fuego aún con salvo conducto, licencia o permiso en toda la jurisdicción del municipio.

Madrid:

1. Toque de queda adultos a partir de este viernes 11 de septiembre desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente día. Esta medida transitoria irá hasta el lunes 14 de septiembre a las 6:00 a.m.

2. Ley seca a partir del 11 de septiembre a las 7:00 p.m. harta las 5 :00 a.m. del lunes 14 de septiembre.



Girardot, El Rosal, Sopó, Tabio, Soacha,Chipaque: No tienen medidas adicionales por ahora, sólo las dispuestas por la Gobernación.

