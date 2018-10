Toque de queda para menores se reactiva hoy a las 10 de la noche

La Policía de Bogotá recordó que hoy miércoles 31 de octubre, desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana del jueves 1 de noviembre, se reactiva el toque de queda para menores de 16 años en la capital del país. La medida se retomará el próximo viernes 2 de noviembre y finalizará el lunes 5 de noviembre.

Además de esto, la teniente coronel Alba Patricia Lancheros, jefe de la oficina de prevención y educación ciudadana de la Metropolitana de Bogotá, le recordó a los padres de familia la importancia de estar muy atentos de sus hijos durante la celebración del Halloween.

"No los dejen solos, estemos atentos, tengamos cuidado con los disfraces, las máscaras para que no corran riesgo. Recordemos que los niños no deben recibir comida sin envoltura o hablar extraños. Si los pequeños no van a salir de casa, insistirles en que la puerta no se le puede abrir a nadie", recomendó la oficial.



La coronel además recordó que los niños o adolescentes menores de 16 años que sean sorprendidos solos en la calle después de las 10 de la noche, serán trasladados al centro especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que solo los padres de familia o adultos a cargo de su custodia podrán retirarlos.

La Policía de Bogotá envió varias recomendaciones para que la celebración del Halloween transcurra con tranquilidad. Foto: Policía de Bogotá

Por otro lado, la secretaría Social del Distrito envió algunas recomendaciones relacionadas con el consumo de dulces durante la jornada. De acuerdo con Martha Liliana Huertas, subdirectora de Nutrición de la entidad, existen muchos riesgos con el consumo excesivo de azúcar.



"Prohibir una fecha tan bonita como el día de las brujitas no es una opción, por el contrario es una festividad cultural que todos celebramos con alegría, pero lo más importante es que los niños no se coman de una sentada todo el paquete de dulces sino que lo vayan haciendo de una forma progresiva y gradual", sugirió la funcionaria.



Una de las recomendaciones principales es que en vez de dar galletas, chocolatinas, chicles y gomas, se haga uso dulces naturales como frutas enteras, como una manzana, o un paquete con fresas y frutos rojos, que a su vez son dulces naturales. Esto, resaltando la importancia del consumo de fruta en la niñez.​



