Facatativá: con toque de queda, ley seca y tensa calma

Este viernes se adelanta un consejo de seguridad en el municipio de Facatativá después de una noche de saqueos y vandalismo en varios puntos del municipio.



Hasta el momento, se ha expedido un nuevo decreto que ordena una noche con ley seca, toque de queda y restricción para reuniones de más de cinco personas en el espacio público.

Estas y otras medidas se toman después de que, hacia las siete de la noche de este jueves, se registraran ataques y saqueos contra el edificio de la alcaldía municipal.



"La jornada transcurrió de manera pacífica durante la mañana. Pero hacia el final de la tarde, un pequeño grupo empezó a incitar a la pelea. A las 7 p. m. comenzó todo. Entraron a la fuerza, destruyeron las oficinas del primer piso, prendieron fuego a uno, se robaron impresoras y computadores. Además, sacaron material para prenderle fuego afuera", relató el concejal del municipio David Perdigón.



Hacia las 10 de la noche, entraron refuerzos de la Policía para controlar la situación. Entre tanto, un uniformado fue herido con arma blanca y otros agentes quedaron golpeados con objetos contundentes que se lanzaron en medio de los disturbios.

"Los vándalos empezaron en el parque y llegaron a todos lo barrios. Todo terminó hacia las 11 p. m. Este viernes, algunos funcionarios amanecieron para limpiar el desastre. Pero un grupo de personas afuera comenzó a incitar nuevamente a la pelea y dieron la orden de evacuar", agregó el concejal.

Destrozos en Facatativá. Foto: archivo particular

A esta hora, el ambiente es de relativa calma en el municipio. Sin embargo, para evitar nuevos desmanes, la Alcaldía decretó las siguientes medidas:



- Toque de queda a menores de edad: no se permitirá el tránsito de menores sin la compañía de sus padres o un adulto que se haga responsable. Aplica desde las 8 p. m. de este viernes hasta las 6 a. m. de este sábado.



- No se permitirán las concentraciones de más de cinco personas en lugares públicos.



- Ley seca: entre las 6 a. m. de este viernes hasta las 6 a. m. del sábado.



-Restricción de tránsito: para vehículos transportadores de trasteos, escombros, materiales de construcción y cilindros de gas. Aplica desde las 6 a. m. de este viernes hasta las 6 a. m. de este sábado.



-No se permitirá el porte de armas: se suspenden los permisos para el porte de armas hasta las 6 a. m. de este sábado o hasta que se restablezca el orden público.

