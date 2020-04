Funcionó el toque de queda en Soacha, e irían por el segundo

Al primer toque de queda total en Soacha, como estrategia para evitar las aglomeraciones y contener el contagio del nuevo coronavirus, le fue bien, según el balance oficial de las autoridades.



“Podemos decir que hubo un cumplimiento de más del 90 por ciento. Encontramos las calles desoladas estos días. Aunque, claro, con algunas excepciones: encontramos grupos de jóvenes rebeldes que creen que esto es un juego”, reportó el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga.

Y agregó: “Pero entendemos lo difícil que puede ser el aislamiento en las condiciones de vivienda del municipio. Aquí hay apartamentos de menos de 55 metros cuadrados y, en las comunas, habitaciones en las que viven hasta seis personas. Aquí es otro cuento”.

La medida que se inició el viernes a las 4 p. m. y se extendió hasta las 4 a. m. de hoy dejó un balance premilinar de 70 personas multadas, 112 conducidas a centros de la Policía, 8 vehículos inmovilizados y 3 capturados por delitos varios.



La Alcaldía reconoció la medida como “efectiva” y evaluará implementarla nuevamente este fin de semana del 25 de abril.



Y es que el panorama, en general, fue positivo. Periodistas de Citytv y reporteros gráficos de EL TIEMPO comprobaron cómo sectores de la autopista Sur y del centro de Soacha permanecieron vacíos.



“Llevo 54 años aquí, en mi pueblo, y nunca lo había visto así, vacío. Tomemos conciencia, cuidémonos y quedémonos en casa. Esperemos que esto pase rápido”, comentó sorprendido Juan Manuel Gutiérrez, habitante del municipio.

La medida también aplicaba para establecimientos comerciales, supermercados y tiendas de barrios que, en últimas, solo podían operar con envío de domicilios. Lo único que se veía abierto en el municipio de más de un millón de habitantes eran las droguerías, y en las calles se veía uno que otro ciclista o motociclista domiciliario. Desde las casas y apartamentos, la gente se asomaba ante el paso de la policía que, con 800 agentes, monitoreaba el cumplimiento.



“Fue un fin de semana tranquilo. Anunciamos la medida y la gente tuvo tiempo de aprovisionarse y nosotros alcanzamos a repartir 30.000 mercados y una segunda ronda de transferencias”, afirmó el alcalde.



El único incidente ocurrió el sábado en la noche en El Danubio, donde un grupo de delincuentes trató de asaltar un supermercado. La policía intervino y capturó a los implicados.



El alcalde también reportó otro caso de alteración de orden público en un conjunto residencial donde las ayudas no habían llegado. “Eran viviendas de víctimas de la violencia. La gente se había inscrito para recibir auxilios y nuestras ayudas no habían llegado, por eso estaban en cacerolazo. Al final hablamos con ellos y llegamos con ayudas para los 714 apartamentos”, relata Saldarriaga.

El toque de queda se decretó después de la subida de casos de contagio en los últimos días. Soacha tiene en total 30 casos, y la mitad se reportó en los últimos 15 días. Y este sábado en la tarde se registró su primer fallecido: un hombre de 73 años que murió en la Clínica Roma y que se presume fue un contagio interno porque el paciente no había viajado ni salido del país.



A pesar de que el alcalde espera que la curva de contagio se controle con los toques de queda y con la extensión de cierre de frontera de Cundinamarca hasta después del puente festivo del 1.° de mayo, teme por lo que venga después.

“Estamos buscando un plan de recuperación postcoronavirus. Se viene un escenario complicado. Ya tenemos como 3 muertes por cruce de cuentas entre bandas, y mantener a la gente encerrada no es fácil”, mencionó y dejó entrever un disgusto con las autoridades distritales y nacionales.



“Claudia López dijo que si TransMilenio supera el 35 % de ocupación, lo cierra. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para organizar a los 30 mil pasajeros de Soacha, cuando antes eran 110 mil. No es momento de protagonismos, sino de concertar”, añadió, y comentó que hace varias semanas no tiene comunicación con la alcaldesa de Bogotá.



