Soacha tendrá toque de queda nocturno este fin de semana

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, decretó este jueves toque de queda nocturno para ese municipio con el objetivo de enfrentar el aumento de casos de coronavirus que se están presentado en la mayoría de ciudades y capitales del país. A partir de este jueves a las 8:00 p.m. comenzará a regir la medida que está acompañada de una restricción de moto con parrillero desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, según anunció el alcalde.

Desde hoy y hasta el próximo martes 20 de abril, está restringinda la circulación de personas en ese municipio entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. “Estas medidas se toman buscando resguardar la vida de los soachunos. En la ciudad habrá libre movilidad y de comercio en los horarios permitidos”, escribió Saldarriaga en su cuenta oficial de Twitter.



Según la Alcaldía de Soacha, en este lugar del país ya se aplicaron veinte mil vacunas contra el coronavirus y el reporte oficial indica que hay 24.608 personas que se han infectado de coronavirus, de los cuales ya se han recuperado el 95%.



#RuedaDePrensa🎙️#Atención⚠️ | Soacha tendrá Toque de Queda de 8:00 p.m., a 4:00 a.m., desde el día de hoy, jueves 15 de abril hasta el próximo martes 20 de abril, además de una restricción de moto con parrillero desde las 9:00 p.m., hasta las 4:00 a.m. (HILO) pic.twitter.com/n2x20Drgvx — Juan Carlos Saldarriaga (@juancsaldarriag) April 15, 2021

En este sentido, el mandatario de ese municipio aledaño a Bogotá invitó a la comunidad en general a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad. Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes para que cuiden a los adultos mayores de 50 años, quienes son los más afectados por la pandemia.



Cabe destacar que por el aumento de nuevos contagios y muertes a causa del virus, las ciudades capitales han decidido restringir la circulación de personas, cerrando establecimientos que no son indispensables como una medida para enfrentar la situación epidemiológica y evitar colapsos en los hospitales donde el aumento de la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo ha ido en aumento con el pasar de los días.



En Bogotá, por ejemplo, se mantiene la cuarentena estricta y medidas como el pico y cédula, restricción que se mantendrá vigente hasta el próximo lunes 19 de abril, restringiendo la cantidad de personas que pueden acceder al comercio formal, realizar diligencias notariales, bancarias, entre otras.



Asimismo, la capital del país tendrá dos ciclos de cuarentena total que inician este jueves 16 de abril a las 23:59 p. m. hasta el lunes 19 de abril a las 4:00 a. m. Tras evaluar dichas medidas en una nueva versión del Comité Epidemiológico Nacional, la Alcaldía decretaría un nuevo ciclo de cuarentena total entre el fin de semana del 22 al 26 de abril utilizando el mismo esquema de horarios y restricciones.



Durante los días de cuarentena estricta en Bogotá, también habrá restricción en la venta de bebidas embriagantes de forma directa en establecimientos comerciales, pues los ciudadanos solo podrán acceder a ellas a través de domicilios, según informó la administración distrital. Finalmente, se debe tener en cuenta que durante estos días de nuevo confinamiento solo podrá salir un miembro del grupo familiar a labores indispensables y cumpliendo a cabalidad el pico y cédula







