Con el toque de queda en Cundinamarca, ¿puedo viajar por carretera?

Ante el aumento de casos de covid-19 y la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Cundinamarca también implementará medidas para este puente festivo de Reyes, uno de los más críticos en movilidad entre el departamento y la capital del país.



A partir de este jueves 7 de enero, y hasta el lunes festivo, regirán en los 116 municipios del departamento las medias de toque de queda, ley seca y pico y cédula. El decreto 002 de 2021, ya firmado pro la Gobernación de Cundinamarca, tiene los detalles de las medidas.

El Gobernador, Nicolás García, advierte que esta es una estrategia complementaria al aumento de capacidad UCI. “Cundinamarca está al 75 % de sus camas UCI. En los próximos días días, habremos aumentado en 45 camas UCI en Girardot, Fusagasugá y Facatativá, municipios que nos preocupan, y en los principales hospitales de Soacha, Zipaquirá, Sopó y Tocancipa. Crecer en UCI no es fácil, requiere no solo los elementos sino el personal médico, que hoy no es fácil de conseguir”, explicó García, pero alertó que “entrar a una UCI no le garantiza la vida a una persona. No se trata de relajarse porque se amplíen las UCI, hay que entender que la medida es el autocuidado: el tapabocas, el distanciamiento y el lavado permanente de manos”.



La ampliación UCI, además, servirá para atender otro tipo de situaciones que hacen presión en el sistema hospitalario, como lo son los lesionados por pólvora, riñas o siniestros viales.



Pero, claramente, el virus sigue siendo una de las principales preocupaciones del departamento. Hay 2.741 casos activos reportados hasta el 6 de enero. En total, 693 personas han fallecido en este territorio.



Al momento, los municipios con más casos activos son Soacha (515), Fusagasugá (272), Chía (190), Girardot (186) y Zipaquirá (181).

ABC del toque de queda, el pico y cédula y la ley seca

Toque de queda y pico y cédula

Será una restricción nocturna. Es decir, el toque de queda aplica, en todo Cundinamarca, desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m. de cada día. En ese lapso, no pueden circular personas ni vehículos en las calles.



Los horarios de toque de queda serían así:



Inicia el jueves 7 de enero a las 8 p.m. y termina el viernes 8 de enero a las 5 a.m.



Inicia el viernes 8 de enero a las 8 p.m. y termina el sábado 9 de enero a las 5 a.m.



Inicia el sábado 9 de enero a las 8 p.m. y termina el domingo 10 de enero a las 5 a.m.



Inicia el domingo 10 de enero a las 8 p.m. y termina el lunes 11 de enero a las 5 a.m.



Entre las 5:01 a.m. y las 7:59 p.m., las personas podrán transitar por el departamento con las medidas de bioseguridad y teniendo en cuenta el pico y cédula, reglamentado por cada municipio.

¿Puedo viajar por carretera en Cundinamarca este puente festivo?

Sí. El toque de queda aplica al interior de cada municipio. Por tanto, usted podrá transitar por carreteras departamentales y nacionales las 24 horas del día.



Pero, si va a entrar a un municipio, debe hacerlo entre las 5:01 a.m. y las 7:59 p.m.Si lo encuentran en vías internas de los municipios en toque de queda, podrían sancionarlo.

¿Y si tengo reservas de hoteles o quiero ir a una casa en campestre en Cundinamarca?

Puede llegar. Pero, de nuevo, debe llegar entre las 5:01 a.m. y las 7:59 p.m.. Una vez usted esté en Cundinamarca, debe cumplir con el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula.

¿Hay excepciones al toque de queda?

Sí, en el Decreto 002 están contempladas las siguientes excepciones:



- Menores de edad que deban ir a terapias, urgencias médicas y, en general, cualquier situación encaminada a garantizar la protección de sus derechos fundamentales.



- Servidores públicos y personal cuyas funciones o actividades estpen relacionadas con la preservación del orden público, organismos de emergencia y socorro del orden nacional, departamental, municipal y similares.



- Toda persona que, de manera prioritaria requiera atención de un servicio de salud.



- Trabajadores de farmacias, certificados por su empleador.



- Trabajadores y vehículos de transporte de productos de primera necesidad (alimentos, farmacéuticos, etc.)



- Miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Bomberos, Rama Judicial, organismos de socorro y Fiscalía.



- Personal de vigilancia.



- Personal de salud (con certificación).



- Medios de comunicación.



- Movilización de mascotas por emergencia veterinaria.



- Servicios funerarios.



- Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros que tengan vuelos de salida o de llegada desde o hacia la ciudad de Bogotá, programado durante el periodo de restricción. Deben ir acreditados con el documento (como pasabordo, tiquetes, etc.).



- Transporte público intermunicipal que preste servicio a los exceptuados de la normas.



- Carga y material necesario para garantizar la continuidad en la operación de los servicios público asociados al sector energético e hidrocarbirífero.



- Personal de servicios públicos.



- Vehículos que transporten animales vivos, víveres, alimentos o bebidas, bienes perecederos, productos de aseo y suministros médicos, y el transporte de productos agrícolas.



- Se autoriza el tránsito de vehículos particulares en casos de emergencia.

Ley seca

Durante el puente festivo, no estará permitido el expendio ni consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y tampoco su consumo en el espacio público.

También es una medida nocturna:



Inicia el jueves 7 de enero a las 8 p.m. y termina el viernes 8 de enero a las 5 a.m.



Inicia el viernes 8 de enero a las 8 p.m. y termina el sábado 9 de enero a las 5 a.m.



Inicia el sábado 9 de enero a las 8 p.m. y termina el domingo 10 de enero a las 5 a.m.



Inicia el domingo 10 de enero a las 8 p.m. y termina el lunes 11 de enero a las 5 a.m.



Sin embargo, durante el periodo de la ley seca, usted podrá adquirir licor a domicilio y consumirlo, con moderación, en su hogar.

