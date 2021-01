Con ocupación de camas UCI, Bogotá está al borde del toque de queda

De un día para otro, la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) exclusivas para pacientes de covid-19 en Bogotá se ubicó muy cerca o a horas del límite establecido por el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para adoptar medidas más estrictas en la capital, a fin de reducir el rápido crecimiento de los contagios.



De hecho, anoche, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que las ciudades y regiones con ocupación UCI por encima del 70 por ciento deben ordenar la restricción total de la movilidad entre las 10 de la noche de hoy y las 5 de la mañana del martes 12 de enero, lo que aplica para Bogotá.

Pero, además, la ciudad debe restringir los procedimientos médicos no necesarios, entre otras medidas que ya se aplican, como pico y cédula y limitar la venta de licor. También debe prohibir las reuniones públicas y privadas y eventos deportivos, recreativos y culturales que generen aglomeraciones.



Luego de estos anuncios, la alcaldesa Claudia López canceló una rueda de prensa que había convocado para la noche del miércoles y en la que iban a estar los secretarios de Salud, Alejandro Gómez, y de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. La mandataria se pronunciará en la mañana de este jueves.



Según la página Saludata, donde se reportan todos los datos de la pandemia en la capital, la ocupación de UCI de covid se ubicaba ayer en 81,8 por ciento, es decir, creció 2,5 puntos porcentuales frente al reporte del lunes, cuando estaba en 79,3. En general, las camas UCI siguieron en aumento, al llegar al 85,3 por ciento.



Incluso, expertos como Luis Jorge Hernández, médico salubrista y epidemiólogo de la Universidad de los Andes, y quien participa en los comités de la Alcaldía para analizar el comportamiento del virus, considera que la ocupación puede no solo llegar al 85 por ciento, sino al 90 por ciento este sábado, un nivel de alerta roja, según la clasificación de la Secretaría de Salud. En un momento así ya estuvo la ciudad el pasado 26 de julio, cuando la ocupación de UCI de covid alcanzó el 93,2 por ciento. Pero en esa ocasión no se declaró.



Hernández destaca que, de hecho, ya hay hospitales que superaron su capacidad y “funcionalmente están en alerta roja”, que en su opinión no se va a declarar y tampoco es recomendable. “La alerta roja no cambia nada y sí genera ansiedad adicional en la gente”, afirma.



El experto también advierte que las UCI no covid ya superaron el 85 por ciento y que en este momento no es importante si son o no para pacientes covid, sino que son camas ocupadas.



En igual sentido se refirió el infectólogo Carlos Álvarez, vicepresidente de Salud de la clínica Colsánitas, que considera que “si se saturan las UCI, si hay más pacientes que las requieran, no pueden ser atendidos en ellas y, por ende, la mortalidad se incrementa”.



El secretario de Salud, Alejandro Gómez, reconoció ayer que el sistema de salud de la ciudad está sometido a “un nivel de estrés” y que si bien aún hay camas disponibles, la ocupación puede cambiar en horas o de un turno a otro, lo que hace “más complejo el trabajo en cuidados intensivos”.



El funcionario también señaló que la decisión de las cuarentenas estrictas en Suba, Engativá y Usaquén busca, precisamente, reducir el creciente número de pacientes de covid y bajar la presión de la demanda de cuidados intensivos. A pesar del confinamiento, estas localidades presentaban ayer aumentos.



Recordó que se mantiene el manejo centralizado de las UCI, tanto públicas como privadas, una decisión que se adoptó desde junio y que permite la remisión de pacientes a las instituciones con menos ocupación.



“Hemos hecho todos los esfuerzos para que la totalidad de las camas para covid estén disponibles”, dijo Gómez, quien, sin embargo, insistió en la necesidad de que los bogotanos conserven los mecanismos de protección personal y se queden en casa y, en lo posible, conserven un confinamiento voluntario.



“Los colegas de servicios de urgencias no se cansan de decir ‘esto no es un problema solamente de Usaquén, Engativá y Suba, se necesita también lo que haga la comunidad’. Todo esto nos disminuye la cantidad de pacientes que nos están llegando”, señaló.



Al referirse a las decisiones que se podrían tomar en el caso de que se llegue al 85 por ciento de ocupación, Gómez aseguró que en las actuales circunstancias “no se puede descartar ninguna medida” y aclaró que estas se tomarán conjuntamente con el ministerio de ramo. No obstante, no se ha pensado, por ahora, en volver a utilizar Corferias.



En este tema, el gremio de los médicos ha planteado, incluso, la opción de una cuarentena estricta general, aunque otros expertos consideran que esta alternativa ya se agotó y que hay cansancio en la población. Lo que sí se sabe es que desde la Secretaría se hace seguimiento de cerca al preocupante crecimiento del contagio en Kennedy, con 4.022 casos activos, y Chapinero, con 875.



En el debate de las UCI entró también la Asociación Colombiana de Especialistas de Urgencias y Emergencias. Fabián Rosa, presidente del gremio, indicó a los medios que la ocupación es mayor a la que aparece en Saludata. En su opinión, esos datos no son en tiempo real, sino una fotografía de los reportes de las diferentes instituciones de salud.



“Hay muchos pacientes que deben estar en UCI y se encuentran en unidades de urgencias”. De hecho, la Personería presentó un informe, basado en una muestra de ocho hospitales públicos, en el que señala que “detectó diferencias en las cifras reportadas” y que algunas IPS privadas reportaron “emergencia funcional”.

Por qué Kennedy y Chapinero no están en cuarentena

​Ante el aumento de contagios en localidades como Kennedy, que se ubica en los niveles de las del norte, que están en cuarentena estricta desde el martes, muchos se preguntan por qué no extender la restricción.



Al 5 de enero, Kennedy tenía 4.022 casos activos, más que Engativá (3.785) y Usaquén (2.744), que están en confinamiento.



“Los argumentos del norte es que desde allí salieron muchas personas de vacaciones en sus carros particulares, ¿cuál es el estudio que muestra a dónde se fueron, dónde vivían?”, se cuestionó Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.



Otra localidad que es objeto de vigilancia de las autoridades sanitarias de la ciudad es Chapinero (con 875 casos activos), que no fue declarada en cuarentena. Esta zona, igual que Kennedy, ya estuvo varias veces en cuarentena en la primera ola de contagios.



Según el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, “un aislamiento preventivo voluntario en toda Bogotá de quienes regresan de vacaciones; las cuarentenas en las tres localidades (Suba, Usaquén y Engativá); las medidas adicionales del Gobierno Nacional, como la restricción al expendio y consumo de licor en el puente de Reyes, el pico y cédula durante enero, es una combinación que permite buenos resultados y los menores costos en materia económica”, explicó.



Para Leonardo García Rojas, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, “la situación es crítica, pero no nos puede llevar a generar pánico. Toca ir evaluando día a día los indicadores con las nuevas medidas para generar nuevas acciones. Con el aumento de pacientes en UCI no covid y con los indicadores de positivos subiendo, se genera una emergencia funcional en las UCI y eso es lo que se está manejando”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

