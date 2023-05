TransMilenio anunció en las últimas horas los diferentes cambios que se llevarán a cabo en algunas rutas del servicio a partir de este sábado 13 de mayo, con la intención de mejorar las condiciones de movilidad de varias estaciones.



A través de un comunicado oficial, TransMilenio comunicó que tres rutas del sistema ampliarán su horario de funcionamiento. Se trata de los servicios C17, K54 y B75 que empezarán operación desde la madrugada y se extenderá hasta altas horas de la noche.

Modificaciones en rutas del sistema:



• Ruta C17 Portal Suba: iniciaba operación a las 5 de la mañana, ahora comenzará a las 4:00 a.m. (hasta las 8:00 p.m.) de lunes a sábado.



• Ruta K54 Portal El Dorado: iniciaba operación a las 5:30 de la mañana y ahora comenzará a las 4:30 a.m. (hasta las 10:30 p.m.) de lunes a sábado.



• Ruta B75 Portal Norte: Iniciaba operación a las 4:30 de la mañana y ahora lo hará de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos desde las 4:00 de la mañana hasta las 10:00 p.m. de la noche.

Modificación ruta fácil de Usme

Cambios de rutas en TransMilenio Foto: Miltón Díaz/ EL TIEMPO

Además, TransMilenio informó que a partir de este sábado 13 de mayo la ruta fácil 3 tendrá un importante cambioen su trazado, ya que no partirá desde el Portal de Usme. El servicio iniciará desde el Portal Tunal hasta la estación Recinto Ferial de la troncal de la Avenida calle 26.



Con este cambio, la ruta fácil 3 ya no parará en las estaciones de Molinos, Consuelo y Socorro. En su nuevo recorrido, el servicio ahora tendrá paradas en las estaciones Biblioteca y Parque (Lado Sur), ubicados en la troncal Tunal del Sistema Integrado.



Horarios de servicio:

• Lunes a sábado: de 4:00 a.m. y 11:00 p.m.

• Domingos y festivos: de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

Otros cambios en rutas de Usme

Por último, en su comunicado oficial TransMilenio explicó que la ruta H76 Portal Usme – J76 Universidades contará con una nueva parada en la estación de Consuelo. Mientras que, la ruta H72 Portal Usme – B72 Portal Toberín ampliará su horario de servicio y tendrá una parada más en Socorro.



• Ruta H76 Portal Usme – J76 Universidades: a partir de este lunes 15 de mayo tendrá adición de parada en la estación Consuelo. Este servicio opera de lunes a viernes de 4:00 de la maña a 10:30 de la noche.



• Ruta H72 Portal Usme – B72 Portal Toberín: a partir de este 28 de mayo tendrá extensión de operación los domingos y festivos. Su horario de funcionamiento es de lunes a sábado de 5:30 de la mañana a 11:00 de la noche; además tendrá una parada adicional en la estación Socorro.

