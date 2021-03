Golpizas y asesinatos: toma fuerza la justicia por mano propia

El ladrón está en el piso, sometido, se cubre el rostro con los brazos para tratar de evitar los golpes que se le vendrán encima. Varios hombres lo rodean. Uno de ellos tiene un puñal en la mano, otro carga un cuchillo de carnicero y una llave inglesa de unos 40 centímetros que nunca usó.



“¿Dónde está el celular?”, grita uno de ellos, y el victimario que será víctima lo saca de su bolsillo y se lo entrega, como creyendo que con esto se salvaría. “Quítele la ropa, dele, dele antes de que llegue la policía”, propone otro. De inmediato, la persona a la que acababan de robar, y que ya había recuperado su teléfono, lo toma a la fuerza y, pese a los ruegos, le corta la cara.



El joven, desde el suelo, suplica. “Patrón ya, tengo mis hijos hospitalizados, patrón”. No bastan sus palabras. Alrededor, las voces de testigos incitan a la agresión. Lo que sigue es una patada en el rostro y una puñalada en la parte posterior del muslo izquierdo.



Esto pasó en enero pasado, en el barrio Restrepo, en Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, un sector que dos meses después, el pasado 10 de marzo, presenció un nuevo hecho de justicia por mano propia.



Tres hombres que acababan de retirar dinero de un banco y que se movilizaban en un Renault Twingo fueron abordados por un delincuente armado en la calle 15 sur n.º 24I-15. Atrás, su cómplice lo espera en una moto con la placa tapada. Uno de los ocupantes huye del carro, el fletero le apunta, pero no le dispara, y busca a su compañero para huir. Cuando van a arrancar en la moto, otra de las víctimas los tumba. Tras un intenso forcejeo, los desarma y les dispara. Uno de ellos murió y el otro quedó herido.



Estos hechos inquietan porque son cada vez más comunes y, a simple vista, más aplaudidos. Hay páginas en redes sociales que invitan a la ciudadanía a tomarse la justicia por sus manos, y publican videos de hechos como los relatados anteriormente. Los internautas felicitan a los protagonistas. Así pasó con lo ocurrido el 17 de febrero, en el barrio Santa Ana, en San Cristóbal, cuando la ciudadanía golpeó a un presunto ladrón y lo arrojó al río Fucha. Las autoridades lo rescataron.



En realidad son muchos los casos. Para no ir muy lejos, hace dos semanas, en Kennedy, la comunidad linchó a uno de tres delincuentes que acababan de robar a un taxista. Lo mataron a palazos y puñaladas. Para expertos en la materia, esto es inquietante. Claudia Orduz, penalista, quien ha sido jueza y ahora se desempeña también como docente en la Universidad Libre, explicó los resultados de un estudio que se hizo en este centro universitario sobre la justicia por mano propia, y que decidió desarrollar ante la cantidad de procesos judiciales en los que ciudadanos resultan involucrados por no confiar en las autoridades y arreglárselas por su cuenta.



La principal conclusión tiene que ver con que hay una sensación de desconfianza frente a lo que puedan hacer policías, fiscales y jueces con una persona que, por ejemplo, acaba de robar a alguien. En su más reciente encuesta de percepción, Bogotá Cómo Vamos (BCV) dejó ver que solo el 4 por ciento de los bogotanos confían en las autoridades de justicia. El 80 por ciento no confía nada, y un 11 por ciento ni mucho ni poco.



Para Orduz serían tres las razones que estarían motivando este tipo de comportamientos. Además de la desconfianza en las autoridades, en Bogotá y el país hay altos niveles de intolerancia y muy poca educación frente a las consecuencias de acudir a la justicia por mano propia.



“De otro lado, están los medios de comunicación con algunos programas que muestran estos comportamientos, y los televidentes lo van viendo como algo cotidiano. Entonces se juntan la congestión judicial, la demora, la tramitología, y la intolerancia, que es terrible; no hay nada que hacer, lo que falta es educación”, precisó la experta. Sobre este punto es necesario revisar los datos de la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), sobre los medios que usan los ciudadanos para forjar su opinión acerca de los temas de seguridad. Al desafío que plantea Ortuz sobre lo que emiten algunos medios de comunicación se suma la proliferación de páginas en redes sociales que viralizan estos hechos e invitan a sus seguidores a replicarlos. Ejemplo de ello es lo que se ha denominado como ‘Paloterapia’, una comunidad virtual de alto alcance.



Según la CCB, en el 2020, por primera vez los ciudadanos eligieron las redes sociales como la principal fuente de información en temas de seguridad, con un 29 por ciento; seguido de los noticieros de televisión, con un 26 por ciento, y un 16 por ciento por una experiencia personal. Es decir que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos se informan con contenido no verificado.



¿Cuáles son las salidas?

Para el penalista Francisco Bernate, no es legítimo acudir a la justicia por mano propia porque para eso contamos con unas autoridades. Coincide con Orduz en que el descontento con las instituciones a cargo de la seguridad y justicia es la piedra angular del fenómeno, y propone una mayor presencia policial, simplificar los trámites en la administración de justicia y, principalmente, ampliar la prestación del servicio de justicia. “Se hace necesario que las autoridades condenen la justicia por mano propia y que haya investigaciones por estos hechos, que constituyen graves delitos, como el de tortura”, propuso Bernate.



Y esta situación ha generado que las personas se estén armando. Es particularmente llamativo el caso de ciclistas que están comprando bates de aluminio, que se consiguen entre 10.000 y 15.000 pesos en ciclorrutas de la ciudad. Fabián Munar, promotor del colectivo Súbase a la Bici, manifestó que no es nuevo que los ciclistas se armen con objetos contundentes, pero que estos bates están siendo muy usados porque son livianos, fácil de amarrar en los marcos de las bicicletas y las autoridades no los pueden decomisar.



No obstante, Munar, en reciente conversación con este diario, dejó claro que esta práctica no la comparte y que los ciclistas deberían cambiar de actitud, “porque lo único que se va a conseguir son ladrones mucho más armados. Encontramos ladrones que apuñalan sin preguntar, disparan con arma de fuego. Y se va a volver un círculo vicioso, con ciclistas más armados, lo que genera bandidos que se arman el doble, aumentando la violencia”, anticipa Munar.



Pero también hay personas que se están armando con otro tipo de armas e intenciones, todo producto de la percepción de inseguridad, que de acuerdo con la CCB, para 2020 se ubicó en 76 por ciento, 16 puntos más que lo registrado en 2019. “También hay personas que están empezando a comprar las armas traumáticas y gases, porque la gente está con miedo. Digamos que las personas no tienen tranquilidad en la calle y en las últimas semanas eso es un hecho notorio”, señaló Claudia Orduz.



Por otro lado, cuando se habla de justicia por mano propia debe también hacerse referencia a la legítima defensa, que, según Bernate, es cuando “en situaciones excepcionales, en las que una persona se encuentre en una situación de peligro, para su vida, su patrimonio, la legislación habilita a la persona a actuar en legítima defensa como un remedio extremo. Para ello, se requiere la existencia de una agresión real que la persona no haya creado, y una reacción inmediata y proporcional”.

Ante el aumento del número de hurtos de bicicletas, los ciclistas se están armando con bates. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Acciones del Distrito

Las autoridades ya están trabajando para tratar de contener esto. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá tomó la decisión de desplegar buena parte de sus capacidades en la recuperación de los frentes de seguridad.



“Bogotá pasó de tener más de 6.000 frentes de seguridad a comienzos de siglo a menos de 900 en 2019. En 2020, en conjunto con la Policía de Bogotá fortalecimos 890 y creamos 152 frentes nuevos. Este año van más de 50 creados y vamos a llegar a más de 3.000”, explicó Hugo Acero, secretario de esta cartera.



Estos frentes son organizaciones comunitarias que, con la Policía y el Distrito, buscan mejorar las condiciones de seguridad. Se instalan cámaras de seguridad, alarmas y se consolidan grupos de WhatsApp en los que interactúan vecinos y uniformados.



Pero también juegan un papel vital en la tarea de recuperar la confianza entre ciudadanía y autoridades, que es lo que sugieren los expertos que se debe hacer para luchar contra la idea de que ante una vulneración de derechos se debe actuar por cuenta propia.



Óscar Murillo Mojica.

​Redacción Bogotá-El Tiempo.

