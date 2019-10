Bogotá ya tiene quien construya y opere la primera línea del metro

“Yo como que todavía no me lo creo. Este proyecto se murió como 15 veces”.Esta frase, pronunciada por el alcalde Enrique Peñalosa durante el acto de adjudicación de la construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá al consorcio China Transmimetro, refleja la increíble historia de un metro soñado y nunca realizado durante 77 años en Bogotá.



Este jueves, por primera vez en la historia de la ciudad, se adjudicó la concesión para construirlo y operarlo a un grupo de compañías chinas, integrado por las empresas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited.



Al hacer alusión a que el metro se murió como 15 veces, el alcalde se refería a los obstáculos que sorteó su gobierno para concretar la adjudicación. Se gastó tres años y diez meses para lograrlo.

Pero la historia antigua del metro data de 1942, cuando el entonces alcalde, Carlos Sanz de Santamaría, propuso construir una línea en una franja paralela a los cerros y reservar los terrenos para la obra. Nunca se concretó.



La era moderna empezó en 1981, cuando la alcaldía de Hernando Durán Dussan propuso construir tres líneas férreas subterráneas y dos periféricas, y avanzó en los pliegos de una línea prioritaria de 23 kilómetros, que tampoco se hizo.

De ahí en adelante, cuando comenzó la era de los alcaldes de elección popular, todos los mandatarios han incluido el tema en sus agendas, pero nunca prosperaron.

“Aquí no hay carreta, acá empieza el verdadero metro anhelado por una ciudad durante décadas”, dijo el presidente Iván Duque, quien acompañó el acto de adjudicación.

Con su frase, el mandatario hizo recordar el acto en el que el expresidente Juan Manuel Santos le entregó un cheque simbólico al exalcalde Gustavo Petro para un metro subterráneo, que tampoco se concretó. “Aquí ya se acabaron esos cartones de cheques que se entregaban en el pasado por el Gobierno Nacional, aquí estamos es adjudicando una obra que inicia su construcción en los próximos meses”, afirmó el Presidente.



La historia reciente del metro corresponde al actual gobierno, que contó con los estudios conceptuales que hizo la alcaldía de Samuel Moreno y los de detalle que adelantó la administración de Petro para avanzar, como lo reconoció el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, al reconstruir el itinerario.



“Gracias a todo eso, en el 2016 pudimos dar ese gran paso de seleccionar la mejor opción”, dijo Escobar al referirse a la decisión de construir una línea elevada, que estuviera integrada a troncales de TransMilenio.



En ese momento se logró el primer hito: que el Gobierno Nacional aprobara las vigencias futuras. En ese punto, Peñalosa agradeció la gestión del entonces presidente Juan Manuel Santos para garantizar la financiación de la obra, que está estimada en 12,9 billones de pesos.

A finales del 2017, el proyecto tuvo que superar el examen de la banca multilateral. Seis misiones visitaron Bogotá para evaluar el proyecto en lo técnico y en cuanto a la sostenibilidad financiera y económica. Los tres directorios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Banca Europea de Inversiones aprobaron los primeros créditos.



Esto permitió empezar el proceso de selección, el 6 de agosto del 2018, cuando 115 empresas internacionales mostraron interés en participar en la licitación. En el proceso de preselección se informó que Bogotá le apostaría a una concesión y el paquete de interesados se redujo a 70 empresas. “Muchos de ellos no querían entrar en un proyecto que implicaba quedarse operando por veinte años, esa es una exigencia fuerte”, aseguró Escobar.



En el proceso de precalificación, en el que la banca multilateral también dio su visto bueno, estaban siete consorcios con 32 empresas. Pero solo seis pasaron los filtros y revisiones y quedaron habilitados para participar en la licitación definitiva. Con ese proceso en firme, los consorcios conocieron la matriz de riesgos aprobada por el Conpes en la que se asignó al concesionario responsabilidad en el manejo de las contingencias, entre otras cosas hacer los estudios de detalle en terreno para garantizar la calidad de la obra y la posterior operación. Al final, solo dos consorcios llegaron con propuesta económica el pasado 3 de octubre.

El alcalde Peñalosa calificó el proceso como complejo y difícil porque cada paso que se daba implicaba ir a la banca multilateral para obtener la “No objeción” y así poder avanzar a la siguiente etapa. En el último año y medio fueron al menos 12 supervisiones. “Yo quiero contarles qué es lo que significa que estemos con el Banco Mundial, cada paso que iba a dar la Empresa Metro tenía que ser aprobado por el Banco Mundial, por el Banco Europeo de Inversiones y por el Banco Interamericano de Desarrollo”, afirmó el alcalde.



Escobar dijo que gracias a que los bancos no se tomaron los siete días de los que disponían para cada paso, la adjudicación se pudo adelantar cinco días, pues estaba prevista para el 21 de octubre.



Por eso, ayer, el gerente del metro le pudo decir al Presidente: “Me complace informarle que después de 15 meses, después de ese proceso tan arduo, no exento de contingencias judiciales y jurídicas, procedimos a adjudicar el contrato de concesión para construir y operar el metro de Bogotá”. El mandatario invitó a los bogotanos a apropiarse del proyecto y lo calificó como un hito para la ciudad y el país.

Pesos pesados de la ingeniería, los socios del consorcio chino Apca Transmimetro

El consorcio que ganó la licitación para construir y operar la primera línea del metro de Bogotá, Apca Transmimetro, está integrado por las firmas China Harbour Engineering Company (Chec), que participa con el 85 por ciento de la alianza, y Xi’An Metro Company Limited (hoy Xi’An Rail Transportation Group Company Limited), con el restante 15 por ciento.



Chec, según su página web, es filial del holding China Communications Construction Company Ltda. (CCCC), que estuvo sancionada por el Banco Mundial por prácticas fraudulentas, pero que hoy, según la entidad multilateral, no tiene ninguna sanción y puede contratar.



Esta firma, fundada en 1980, tiene más de 60 sucursales o subsidiarias en más de 80 países de Asia, África y Europa, donde desarrolla proyectos de infraestructura, ingeniería naval, dragado y recuperación, carreteras y puentes, ferrocarriles, aeropuertos y montaje de equipos.

Actualmente, según esta empresa, cuenta con más 10.000 empleados ejecutando proyectos por el orden de los 10.000 millones de dólares en todo el mundo.



La filial de la compañía china en Colombia participa en la APP Autopista Mar 2, que conecta Medellín con las principales concesiones viales del país.



La otra firma que conforma el consorcio es Xi’An Metro Co. Ltda., que se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China.



Uno de los subcontratistas del consorcio Apca Transmimetro es Bombardier, compañía española filial de una empresa canadiense especializada en la construcción de aviones, trenes y equipamiento industrial. Ha participado en más de 40 proyectos de metro realizados en todo el mundo, tiene 61 sitios de ingeniería y producción en 27 países, una red mundial de centros de servicio y plantas en México y Brasil.



También es subcontratista CRRC Changchun do Brasil Railway Equipamentos e Servicos Ltda., una sociedad anónima de Río de Janeiro especializada en comercializar maquinaria y equipos, subsidiaria de CRRC Changchun Railway Vehicles Co., un fabricante chino de material rodante, incluidas locomotoras y vagones de pasajeros, junto con Bombardier.

‘Los bogotanos van a tener metro de primera calidad’: Xu Wei

El encargado de Negocios de China en Bogotá, Xu Wei, aseguró que confía en la capacidad de sus compatriotas ganadores de la licitación del metro para entregar un buen producto a la ciudad.

¿Cómo vio la licitación?

Yo no soy experto ni tampoco técnico, pero creo que ganó el consorcio chino en un ambiente transparente y justo. A mi juicio ganó limpio, bien limpio, con una gran ventaja. Felicito mucho a mis empresas.



¿Cuál es su mensaje para los bogotanos?

Yo creo que es un momento histórico para muchos bogotanos y también para muchos colombianos, porque después de 77 años el sueño se va a volver una realidad, y también es un gran momento histórico para la relación de China y Colombia, que este año cumple 40 años. El próximo año empezamos otro nuevo ciclo, otras cuatro décadas. Tengo mucha fe en el futuro. Sobre todo con este gran proyecto.



¿Qué opina del consorcio ganador?

Tiene la obligación de cumplir sus compromisos bien. Y tengo la mejor confianza en ellos, van a cumplir bien, van a tener un metro en Bogotá, automático, de primera calidad, para todo el mundo.

Lo que sigue ahora para el megaproyecto

Dentro de los próximos 45 días la Empresa Metro de Bogotá y el grupo chino Apca Transmimetro deberán firmar el contrato de concesión mediante el cual el ganador de la licitación se compromete a realizar las obras civiles, importar los trenes y operar durante 20 años la primera línea del metro de Bogotá.



A partir de ahora el consorcio, integrado por las compañías China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited, deberá entregar las pólizas y garantías contempladas en la licitación para poder firmar el contrato.



Después de ese paso, viene la etapa de preparación para firmar el acta de inicio de las obras, que el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, estima se estará cumpliendo en abril del 2020. Será en ese momento cuando empiece operar el cronómetro de los cinco años de plazo para que la primera línea comience a prestar servicio.

El metro elevado de Bogotá será 100 por ciento eléctrico La velocidad prevista es de 43 kilómetros por hora. Implica que el recorrido en todo su trayecto tardará 27 minutos. Así sería el metro.

El visto bueno para firmar el acta de inicio del contrato de concesión lo debe dar el interventor de la megaobra, que aún ha sido seleccionado. En este momento está abierta la licitación internacional para el cumplimiento de esa obligación, de acuerdo con los parámetros de la banca multilateral.



La licitación internacional se abrió el pasado 22 de julio y ya cumplió con la publicación de la invitación a presentar expresiones de interés en el contrato, con la reunión de aclaración y las observaciones y respuestas a esa etapa. Para el 20 de noviembre está previsto que se conforme la lista corta de los interesados oficiales.



Escobar aseguró que todo estará listo antes de abril, cuando se espera comenzar oficialmente la construcción de la obra, que está prevista arranque por el patio-taller en el suroccidente de la ciudad, en inmediaciones del Portal de las Américas.



Además del interventor, que será el encargado de dar la largada a la construcción del metro y aprobar cada hito para girarle los pagos al concesionario, la Empresa Metro cuenta con el acompañamiento de un grupo gerencial PMO, el cual tiene la misión de hacer seguimiento al presupuesto y al cronograma para tomar decisiones de manejo de tráfico, sobre las comunidades y de las diferentes acciones que deban adelantarse para garantizar que se avanza dentro de las proyecciones.



Los 4,07 billones de pesos que cobrará el concesionario por las obras civiles se pagarán a lo largo de los cinco años, en la medida en que estas se vayan entregando según los hitos que quedarán pactados en el contrato. Igual pasará con los 990 millones de dólares que habrá que pagarle por los equipos importados, como los trenes y otros.



De acuerdo con la propuesta que ganó la licitación, una vez comience a funcionar el metro, Transmimetro recibirá giros trimestrales de 34.918 millones de pesos durante los 20 años de operación.

