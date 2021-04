Todo lo que debe saber sobre las medidas en Bogotá

Acogiendo la decisión del Gobierno Nacional, desde esta noche y durante toda la semana, Bogotá tendrá toque de queda nocturno. La medida fue anunciada en la tarde de ayer por la alcaldesa Claudia López, luego de reunirse por separado con los comités epidemiológicos distrital y nacional.

Toque de queda nocturno:

El toque de queda empezará a regir desde el martes 20 de abril a las 8 p. m. hasta las 4 a. m. del miércoles, y así se aplicará miércoles, jueves y el viernes.

Pico y cédula:

La ciudad acató también la decisión del Gobierno central de establecer el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales y públicos. La medida irá hasta el 3 de mayo. Cabe recordar que esta restricción ya se viene aplicando desde el 25 de marzo. Lo que no se establecerá es el pico y cédula para el transporte público, por las dificultades que tiene aplicar dicha restricción.



“Frente a la decisión de implementar el pico y cédula en el transporte público, como se ha hecho en otras ciudades pequeñas, en Bogotá eso representaría una enorme afectación a trabajadores”, explicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno. Como en las otras ocasiones, están exceptuados los restaurantes y hoteles.

Esquema 4 x 3

La Alcaldía también mantiene la cuarentena general para el fin de semana. Comenzará a la medianoche del jueves 22 de abril e irá hasta las 4 a. m. del lunes 26. Con las medidas anunciadas, la ciudad continúa con el esquema de 4 por tres (cuatro días de actividad por tres de aislamiento a la semana).

Excepciones a la cuarentena general:

- Atención y emergencias médicas y veterinarias, incluyendo los servicios de ambulancias, sanitario, atención prehospitalaria, la distribución de medicamentos a domicilio, farmacias y aquellos destinados a la atención domiciliaria.



- La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad.



- Comercio electrónico. La compra, venta, abastecimiento, envío, entrega de bienes y mercancías podrán ser realizados mediante las empresas que prestan servicios de comercio electrónico y plataformas tecnológicas, las empresas de mensajería, los operadores logísticos y los servicios de transporte de carga, dándoles prioridad a los bienes de primera necesidad.



- La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por compra para llevar, la cual se realizará exclusivamente en un horario comprendido entre las 5 a. m. y las 10 p. m.

- La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento, soporte y emergencias de servicios públicos domiciliarios.



- Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.



- La prestación de servicios bancarios, financieros, de operadores postales de pago, profesionales de compra y venta de divisas, centrales de riesgo, transporte de valores, vigilancia, seguridad privada y de empresas que presten el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas.



- Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria.



- Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Educación y el Idiprón, los asociados a la distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como aquellas actividades docentes y de distribución de material que hagan parte de la estrategia de educación no presencial de instituciones educativas oficiales y no oficiales.



- El personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados.



- El personal indispensable para asegurar la alimentación, atención e higiene de los animales que se encuentren confinados o en tratamiento especializado.



- El personal indispensable para la ejecución de obras civiles públicas que se adelanten en la ciudad.

- Las actividades de la industria hotelera y servicios de hospedaje.



- Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano.



- Todas las personas que presten el servicio público de transporte, incluyendo al personal de TransMilenio.



- Personal operativo y administrativo de los terminales de transporte.



- Personal operativo y administrativo aeroportuario, tripulación y pasajeros que tengan vuelos de salida o llegada a Bogotá.



- Las actividades de comercio adelantadas en el marco del permiso excepcional de la Resolución 345 de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno.



- Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales exclusivamente para la comercialización de alimentos y bienes de primera necesidad.



- Las personas que retornan por circunstancias de fuerza mayor o extrema necesidad al Distrito Capital vía terrestre.



- El desarrollo de actividad física individual al aire libre, por un periodo máximo de una hora al día. Los niños y adolescentes deberán estar acompañados de un adulto cuidador, quien podrá hacerse cargo máximo de tres menores de edad.

Las medidas en Cundinamarca:

En Cundinamarca, el toque de queda empieza desde las 12 p. m. del jueves 22 de abril hasta las 5 a. m. del día siguiente, y viernes, sábado y domingo, entre 10 p. m. y 5 a. m. En Soacha, el toque de queda irá entre 8 p. m. y 5 a. m. También se mantiene el plan candado en los 10 peajes que están en las salidas y entradas de Bogotá.

Preocupa ocupación de camas UCI:

Las nuevas decisiones, según explicó la alcaldesa, se adoptaron aunque a nivel de contagios con covid-19, la ciudad continúa en alerta naranja. Sin embargo, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) sigue en aumento, razón por la cual el sistema hospitalario se encuentra en alerta roja desde el pasado 5 de abril, lo que significó la suspensión de los procedimientos de mediana y baja complejidad.

Ayer, de hecho, la ciudad estaba con una ocupación de UCI en general del 84,2 por ciento. Las UCI exclusivas para covid, según la página Saludata, se encontraban en 83,7 por ciento.



Es por eso que la mandataria hizo una advertencia: “Estas medidas se evaluarán el próximo lunes, pero si la ciudad sobrepasa un nivel de ocupación del 90 por ciento, se hará un comité epidemiológico urgente. Es importante señalar que ayer la ocupación de camas UCI subió en cuatro puntos porcentuales, pasó de 80 a 84 por ciento”.



López también aclaró que la presión que tienen hoy las unidades de cuidados intensivos se debe a que al lado de la mayor demanda de UCI de pacientes de covid, también están creciendo las de no covid. “Nosotros no podemos dejar de atender pacientes no covid que necesitan UCI”, manifestó la alcaldesa.

