En la mañana de este jueves 25 de mayo, se abrieron las puertas de Corferias para llevar a cabo la Gran Feria de Vivienda 2023. Más de 18.000 familias, quienes se inscribieron y pasaron el filtro, podrán disfrutar de este evento que busca mostrar las posibilidades de comprar casa.



En el lugar, están presentes: constructoras, instituciones financieras, cajas de compensación familiar, la Secretaría Distrital del Hábitat, entre otras. Es importante mencionar que hay más de 2.100 unidades de vivienda VIS y VIP que cuentan con el subsidio distrital Oferta Preferente.



Durante los 3 días de la feria se ofrecerán más de 2.100 unidades de vivienda en las localidades de Bosa, Usme, Santa Fe y Suba.



Tenga en cuenta que el subsidio que ofrece Oferta Preferente es acumulable con otros subsidios, por lo que La Gran Feria de Vivienda se convierte en el espacio ideal para que miles de bogotanos adquieran vivienda.



¿Cómo funciona? ¿Qué debe hacer el ciudadano?

1. La Feria está dirigía a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que estén interesados en comprar vivienda VIS y VIP en Bogotá y cumpla con los requisitos para ser beneficiarios de subsidio de Oferta Preferente.



2. Para participar en la Feria de Vivienda 2023-I y acceder al subsidio de Oferta Preferente, los hogares deben cumplir los siguientes requisitos:



• Haberse inscrito previamente entre el 24 de abril y el 7 de mayo

• El/la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

• La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no deben superar los 4 SMLMV.

• No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

• No haber recibido antes algún tipo de subsidio de vivienda.

• No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

• Tener cierre financiero.



😍 ¡Felicidades Ledy!



Ella es una de las beneficiarias de nuestra #FeriaDeVivienda2023 a través del programa Oferta Preferente. 🏠 🙌



3. Los hogares que se registraron en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital del Hábitat y superaron la validación de requisitos fueron citados en una fecha y hora específica. En consecuencia, antes de ingresar a la Gran Carpa Américas la SDHT verificará el turno asignado con el número de cédula del postulante principal.



4. Tras pasar el primero filtro, el ciudadano podrá ingresar a las instalaciones de la Gran Carpa Américas para registrar su asistencia.



5. Posteriormente, el ciudadano recibirá una capacitación sobre el proceso que debe realizar en la Feria de Vivienda 2023-I, pasos que lo llevarán a lograr su vinculación a un proyecto VIS o VIP y ser beneficiario del subsidio distrital de vivienda.



6. Una vez concluida la capacitación, el ciudadano pasará al banco de su preferencia a través del cual podrá solicitar un preaprobado de crédito hipotecario para alcanzar el cierre financiero.

Nayda Rangel, secretaria de Hábitat en la inauguración del evento. Foto: Secretaría de Hábitat

7. Después, si lo requiere, puede pasar a las Cajas de Compensación Familiar y verificar el estado de afiliación o iniciar el proceso de vinculación.



8. Posteriormente, podrá acercarse a conocer la oferta de proyectos disponibles en el marco de Oferta Preferente y si cumple con los requisitos de cierre financiero, podrá vincularse al proyecto de su interés. En esta vinculación el hogar podrá acceder a un subsidio de vivienda que asigna la Secretaría Distrital del Hábitat.



9. Por último, en caso de que el hogar no logre alcanzar el cierre financiero para vincularse algún proyecto de vivienda, podrá pasar al stand de Educación e Inclusión Financiera donde le brindarán información sobre el proceso de compra de vivienda y la planeación que debe realizar para cumplir su sueño de tener vivienda propia.

