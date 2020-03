Todo lo que debe saber sobre el simulacro de aislamiento

Los bogotanos y cundinamarqueses amanecen hoy con una medida excepcional que los obliga a permanecer en sus casas y con duras limitaciones para movilizarse.

Estas decisiones, contempladas en el decreto distrital 090 del 19 de marzo, tienen como fin contener la pandemia del covid-19, que en la ciudad deja cerca de 50 personas contagiadas, y preparar a todos los habitantes para una aislamiento más severo, si llega a ser necesario, según ha explicado la alcaldesa Claudia López.



El momento de quedarse en casa comenzó a las 0:00 horas de este viernes e irá hasta las 11:59 p. m. del lunes. La idea es que en estos cuatro días el menor número de personas salga a la calle, y si lo hace, sea solo por razones de fuerza mayor o por actividades que ya están contempladas en la norma distrital.



De hecho, los únicos establecimientos que podrán abrir sus puertas son las tiendas de barrios, minimercados, farmacias y cigarrerías, sin permitir aglomeraciones. Aunque los restaurantes pueden funcionar, solo les será permitido realizar domicilios.



(Le sugerimos leer: Madres de familia enfrentan escasez de tapabocas en Villavicencio)

Restricciones para carros y personas

Restricción total al tránsito de vehículos y personas: desde las 0:00 horas de hoy (viernes) hasta las 12:00 p. m. del martes 23.



Controles pedagógicos en las entradas y salidas de Bogotá: a partir de las 2 p. m. de ayer. Será obligatorio a partir de las 0:00 horas de hoy.



No habrá servicio en las terminales de transporte: a partir de la medianoche de este jueves. El servicio en la terminal del Salitre y las terminales de satélites se limitará al desembarco de pasajeros que lleguen a Bogotá.



Pueden funcionar las tiendas de barrio, minimercados, droguerías y cigarrerías que distribuyan artículos de primera necesidad, medicinas y productos de aseo.



(Lea también: Habla mujer señalada en aeropuerto por supuesto contagio del covid-19)



Prohibido el consumo de bebidas embriagantes en establecimiento comercial: desde las 6 p. m. de ayer hasta la medianoche del lunes. El expendio o venta para llevar a la casa será solo de un producto por persona.



Los establecimientos que vendan licor deben llevar un registro de las ventas. No podrán vender a menores de 18 años.



Está prohibido el uso de piscinas públicas y privadas.



En los centros comerciales solo podrán abrir los negocios de venta de comida y medicamentos.



Las niñas, niños y adolescentes que se encuentren sin la compañía de sus padres o custodios serán sujetos de restablecimiento de derechos.

Muchas calles de Bogotá y estaciones de Transmilenio ya se han visto solitarias, por estos días. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Las sanciones para quienes incumplan

Todas las disposiciones del Decreto 090 del 19 de marzo son de estricto cumplimiento para los habitantes y residentes de Bogotá, y quienes las desatiendan se verán expuestos a sanciones que pueden ir desde una amonestación hasta una multa o, incluso, responder con cárcel. En este caso aplica para quien viole las medidas sanitarias, como no realizar la cuarentena preventiva cuando la persona ingresó al país y desobedecer la orden de aislamiento.

Medidas en Cundinamarca

El simulacro es igual que en Bogotá: de las 0:00 horas del viernes 20 a las 12 p. m. del lunes 23.



Los peajes de las vías departamentales (Chía-Girardot, Mesitas del Colegio -Viotá, Mosquera-La Mesa y Ramal a Soacha) estarán cerrados durante los 4 días de simulacro de aislamiento para los vehículos que no estén exentos.



No podrán funcionar hoteles, balnearios ni piscinas.



Están exentos los mismos que en Bogotá y el transporte de insumos agrícolas y los campesinos.



Tiendas y panaderías pueden funcionar, pero no pueden permitir que las personas permanezcan mucho tiempo.



Bogotanos que se hayan desplazado a los municipios a pasar los días de simulacro pueden ser requeridos y sancionados por las autoridades locales.

Así funcionará en las regiones

Con el propósito de evitar la propagación del covid-19, que ya superó la cifra de los 100 infectados en el país, cinco departamentos acogieron las mismas medidas que la alcaldesa Claudia López durante este puente festivo.



Meta, Santander, Valle del Cauca, Tolima y Boyacá son los departamentos que a partir de hoy y hasta el próximo martes realizarán el aislamiento preventivo.



Meta confirmó las restricciones para este fin de semana. Mientras tanto, en Tolima se tomará la medida y se cerrará la terminal de transportes de Ibagué.



La gobernadora del Valle, Clara Roldán, dijo que a partir de las 10 p. m. de hoy y hasta el próximo martes 24 de marzo a las 4 a. m. el departamento entrará en toque de queda. Habrá ley seca.



En Santander, tras solicitud del alcalde de Bucaramanga, Juan Cárdenas, de unirse al simulacro, el gobernador, Mauricio Aguilar, decretó dicha medida.



Boyacá mantuvo lo que había ordenado, con la excepción de que ya no tendrá restricciones para la circulación vehicular en el departamento.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO