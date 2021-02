Vea cómo acceder al bono de alimentación estudiantil

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los pasos para los interesados en acceder al bono de alimentarios para los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad.



Los que ya accedieron a este bono en abril, solamente deben esperar un nuevo mensaje de texto para ir a canjear el nuevo.

Estas son las recomendaciones que dio a conocer la Secretaría de Educación, en su página, aclarando las dudas de la ciudadanía:



¿Deben inscribirse nuevamente los estudiantes para reclamar el bono alimentario este mes?



No, si adelantaste la inscripción en abril por medio de la página web de la Secretaría de Educación no debes hacerla nuevamente en mayo.



¿Las personas que no adelantaron la inscripción en abril lo pueden hacer ahora?



El 30 de abril era la fecha límite para adelantar la inscripción para recibir el bono de este mes.



A partir de mayo los padres de familia y acudientes que no adelantaron la inscripción en abril, pueden hacer la solicitud para este mes.



Solo debes ingresar a www.educacionbogota.edu.co y llenar el formulario. Si presentas algún problema escribe al correo electrónico novedadespae@educacionbogota.gov.co



Recuerda que si te inscribiste en abril no debes hacer nuevamente este proceso solo debes esperar un nuevo mensaje de texto.



¿Qué pasa sino reclame el bono de abril?



Si te inscribiste en abril para recibir el bono y no lo reclamaste, la redención será re programada para este mes.



¿Hasta cuándo debo esperar el mensaje de texto para redimir el bono?



A lo largo de todo el mes, la Secretaría de Educación enviará los respectivos mensajes de texto para que los padres de familia puedan dirigirse a los supermercados.



El agendamiento es un proceso que se realiza tras validar datos y movimientos de supermercados disponibles para evitar aglomeraciones.



¿Qué pasa si no puedo ir el día y la hora asignada a redimir el bono?



Lo ideal es ir en la hora y fecha asignada, pero si por motivos de fuerza mayor no puedes, solo debes dirigirte al supermercado asignado y hacer la redención.



Es importante que te dirijas al supermercado hasta que hayas recibido el nuevo mensaje de texto por parte de la entidad.



¿Qué pasa si tengo problemas para reclamar el bono?



Si no puedes hacer la redención del bono, y necesitas hacer un cambio de la persona que quedó registrada en el formulario debes escribir al correo electrónico novedadespae@educacionbogota.gov.co.



Es importante recordar que en los supermercados hay un equipo de la Secretaría de Educación resolviendo las dudas de los padres de familia y acudientes.



¿Los bonos de vencen?



Si, el 31 de mayo es el plazo máximo para redimir los bonos de abril y mayo.



¿Qué pasa con los estudiantes de los colegios rurales?



Los estudiantes de los colegios rurales seguirán recibiendo este mes los apoyos alimentarios.



Para esto los rectores de cada colegio consolidan el número de apoyos alimentarios que necesitan para que posteriormente la Secretaría de Educación haga la entrega.