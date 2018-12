TM y concesionarios de SITP zonal acuerdan buscar financiamiento

Ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, representantes de los concesionarios del SITP Zonal firmaron un memorando de entendimiento con la empresa TransMilenio que pretende llegar a un acuerdo definitivo que permita que no haya interrupciones en el servicio al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera.

Después de más de 100 reuniones en las cuales las partes discutieron sobre los problemas de financiación de los zonales del SITP, en horas de la mañana firmaron un documento, cuyo contenido es confidencial, para trabajar articuladamente en una solución.



Según Adriana Rodríguez, gerente del Consorcio Express y vocera del gremio, este acercamiento es el primer paso para lograr que los concesionarios no sigan teniendo pérdidas económicas que en este momento alcanzan 25 mil millones de pesos mensuales.



Rodríguez destacó que con la firma no solo se está atacando un problema financiero sino social, en donde 25 mil empleados saldrán beneficiados con mejores condiciones laborales.



En el acuerdo entraron siete concesionarios: Este es mi bus S.A.S, Gmovil S.A.S, Consorcio Express S.A.S, Organización Suma S.A.S, Masivo Capital S.A.S, Etib S.A.S y Tranzit S.A.S.



La reunión contó con la presencia del alcalde Enrique Peñalosa, la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, el secretario distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, el procurador general, Fernando Carrillo, y el vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee.

"Estas negociaciones garantizan que se mejore el servicio y que realmente el SITP opere como debe operar, como un sistema integrado y sistema eficiente de alimentación" Enrique Peñalosa. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

La Gerente de TransMilenio aclaró que este acuerdo de entendimiento no tiene implicaciones vinculantes, lo que significa que es un documento de voluntades que no tiene efectos sobre los contratados y queda a la espera de un marco jurídico que determine las pautas.



Además resaltó la importancia de disminuir la evasión de pago en el Sistema, práctica que afecta directamente a la financiación del mismo, esto se realizará mediante el mejoramiento del servicio a partir de regulación de rutas y ampliación de servicios en zonas que aún no tienen cobertura.



La funcionaria destacó que el acuerdo no afectará el precio de los pasajes.

