Un hombre llamado Daniel Tobar se encontraba en un bar del barrio Usaquén, en Bogotá, junto a un amigo, cuando fue víctima de unas delincuentes que había conocido por la aplicación Tinder, según le contó a Cáustica.



Daniel se despertó luego de varias horas en un centro médico, sin mucha claridad mental y con dificultad para moverse. Además, tenía varios golpes en su cuerpo y no recordada cómo los recibió.

Lo último que Daniel recordaba de esa noche es estar tomando mojitos en aquel bar, por lo que no entendía tampoco qué había pasado con sus pertenencias como celular, plata y documentos personales.



(Lea también: Cárcel para médico acusado de abusar a paciente en clínica Fray Bartolomé).



Su hermano presenció la llegada de Daniel a su apartamento en un taxi, untado de materia fecal por todo el cuerpo, por lo que lo trasladó a la Clínica Reina Sofía, donde tuvieron que ducharlo y hacerle un proceso de desintoxicación.



La víctima, quien se dedica a la música, acude frecuentemente a lugares de entretenimiento nocturnos, por lo que sabe de la inseguridad que se vive en Bogotá, especialmente en este tipo de locales.



Daniel le aseguró a Cáustica que su error esa noche consistió en dejar su bebida a merced de una de las mujeres que acababa de conocer mientras iba al baño del bar.



(Le puede interesar: Caso de intolerancia: joven grafitero fue golpeado en Banderas).

Los videos prueba

(Si nos ves desde la app, haga clic aquí).

A pesar de que cuando recuperó la consciencia todo era muy confuso para él y no recordaba cómo terminó en esa situación, Daniel ha tenido 'flashbacks' de esa noche que le han ayudado a recordar algunos momentos.



El hecho ocurrió durante la última Semana Santa. En las escenas que ha tratado de reconstruir en su cabeza se ve en un taxi junto a las mujeres y en un bar donde jamás había estado. Las cámaras de seguridad de ese lugar ubicado en el barrio Galerías lo muestran caminando inestable.

Me daban puños en el pecho y con palos en la espalda, con alicates me pellizcaban el pecho para que les diera las claves, y sé que me caí de tantos golpes que me dieron” FACEBOOK

TWITTER

Daniel sabe ahora que estuvo retenido durante más de 24 horas por una banda delincuencial. Su amigo y él fueron llevados a una casa donde permanecieron en curtos diferentes. Recuerda tener la sensación de querer huir del lugar, pero cuando trataba de ponerse de pie no lo lograba. Varios hombres le cubrieron los ojos para que no viera y lo golpeaban reiteradamente.



(Le puede interesar: Presunto implicado en asesinato de Michelle Amaya quedaría en libertad).



El hombre aseguró que en esa casa, además de las mujeres con las que estuvieron en el bar, estaban tres o cuatro hombres que fueron violentos con él para lograr conseguir sus claves de seguridad.



"Recuerdo que yo me quería ir y los delincuentes fueron muy violentos. me daban puños en el pecho y con palos en la espalda, con alicates me pellizcaban el pecho para que les diera las claves, y sé que me caí de tantos golpes que me dieron”, le contó a Cáustica.



Además de buscar las claves de sus tarjetas y cuenta de Nequi, los delincuentes también usaron su celular para escribirle a los conocidos de Daniel y pedirles plata, sin embargo, no tuvieron éxito en este último plan porque sus conocidos notaron que no era él por la forma de escribir.



(Lea también: Empleada doméstica que abusaba de niña en colegio irá a la cárcel).

¿Con qué lo drogaron?

Los exámenes de sangre que le realizaron a Daniel en el centro médico mostraron que había sido drogado con benzodiazepinas, las cuales actúan como sedantes en el cuerpo y son de rápida asimilación. Estas puedes ser suministradas en comidas y bebidas, y su mezcla con el alcohol pueden dejar a la persona en estado de sumisión.

Las consecuencias que todavía paga

Yo no duermo, me levanto a la madrugada llorando, angustiado FACEBOOK

TWITTER

Tras más de dos semanas de haber pasado por este terrible episodio, Daniel asegura que tiene secuelas físicas y psicológicas. Además, señala que también tiene que lidiar con los comentarios de la gente que lo señala de haberse buscado esta situación.



También las consecuencias económicas son exorbitantes. Los ladrones lograron robar los ahorros de toda su vida de su cuenta de ahorros. “Casi me da un infarto. No podía respirar, estaba mareado, sentí que el mundo se me caía encima”, narró a Cáustica.



Hasta el momento no se conoce ningún avance investigativo en este caso, a pesar de que la denuncia de Daniel pasó a manos de la Fiscalía y le aseguraron que un fiscal y un investigador serían designados para el proceso.



Además, la víctima teme por su vida, pues las personas que robaron su dinero y sus pertenencias tienen acceso a sus datos personales, saben dónde vive, quiénes son sus familiares, entre otro tipo de información personal. Sin embargo, ha decidido compartir su historia con el fin de que esta pueda poner en alerta a más personas y puedan evitar una situación como la que él vivió.



TENDENCIAS EL TIEMPO

*Con información de Cáustica.