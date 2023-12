Tía de niño que murió en alcantarilla: ‘Mi bebé iba a comprar aserrín para el pesebre’

La familia del niño Miguel Ángel González, de solo cinco años, apenas comienza a padecer la tragedia tras la pérdida de la vida del menor al caer en una alcantarilla sin tapa el día lunes 4 de diciembre de 2023. “Le pedimos al gobierno nacional y local que responda por esta tragedia. La calle donde murió está llena de hueco y muchos más niños y adultos pueden correr la misma suerte. Esto no fue por descuido de nadie”, dijo Andrea Bustos, tía del niño.

Ellos son consientes de que nada le va a devolver la vida al pequeño, pero lo que sí quieren evitar a toda costa es que otra familia viva esta tragedia. “Esto no puede quedar impune”, añadió.

Miguel vivía con su mamá Leonor Jaimes, su abuelita, Bibiana Heredia, a quien amaba y seguía para todos lados, y otra hermanita con quien jugaba todo el tiempo. Era un niño vivaz y alegre.



El padre del niño, Milton González Bustos, vivía en otra vivienda junto con otra hermana del niño y, en este momento, ha tenido que ser intervenido médicamente porque el impacto de la noticia le generó un shock.

La familia no puede olvidar la alegría del niño a salir de su casa, pues se dirigía a la tienda a comprar un aserrín para terminar de armar el pesebre. “Estaba muy emocionado y feliz, el niño solo quería armar su Navidad. Usted sabe cómo disfrutan eso los niños”.



Pero la tragedia los sorprendió antes de que pudieran hacer eso realidad. “La versión real es que el niño salió corriendo y debido a una alcantarilla sin tapa el niño cayó a sus profundidades. Como por allí corría agua, la corriente se lo llevó, Eran más de cinco metros de profundidad”.

Sus primos, sus tíos y hasta su mamá se metieron al hueco a tratar de rescatarlo, pero ya el niño no estaba allí. Ningún esfuerzo sirvió para salvarle la vida. “Las alcantarillas tienen como unas escaleras de hierro, pero a pesar de que se agarraron de ahí para buscarlo, no fue posible”.



Familia y allegados insisten en que tanto a Policía como Los Bomberos llegaron tarde a atender la tragedia. “Arribaron cuando ya no había nada que hacer. Todo ocurrió a las 12: 30, la Policía llegó a las 2 y los bomberos a las 2:30”.



Miguel Ángel ya había culminado su paso por el jardín infantil y se preparaba para pasar al colegio. Por ahora disfrutaba de sus vacaciones y de las festividades decembrinas.

La madre del menor, a pesar del dolor, ha enfrentado la situación con fortaleza a pesar de que su corazón está destrozado, pero el padre del niño casi “se vuelve loco” cuando recibió la noticia. “Que hacen con toda la plata que uno paga en impuestos si no es mantener las calles en buen estado. Esta tragedia se pudo haber evitado”, dijo Andrea Bustos, quien relató que todo ocurrió en el barrio la Ribera del Jazmín, en la localidad de Kennedy.

¿Qué dijo el acueducto?

Sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad en Kennedy, en el sur de Bogotá, quien habría caído a la red de alcantarillado del sector, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAA) informó que gracias al aviso de la ciudadanía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fue informada del accidente del menor de cinco años.

Aseguraron que, de inmediato, los organismos de emergencia del distrito: Bomberos, Secretaría de Integración Social, Policía, Alcaldía Local de Kennedy y equipo de la Empresa de Acueducto de Bogotá, activaron los protocolos de búsqueda y rescate.



Explicaron que, lamentablemente, el menor fue hallado sin signos vitales en uno de los canales de la planta de aguas residuales de la empresa. Al parecer, la corriente del agua habría conducido al menor hasta ese punto.



Añadieron que a eso de la 1:29 p.m., el Cuerpo de Bomberos recibió el reporte del accidente; a la 1:41pm, en un tiempo de respuesta de 12 minutos, se llegó al sitio de la tragedia; a las 3:26 pm se halló el cuerpo sin vida del menor en la Estación de Bombeo Gibraltar; y tras la llegada del personal del CTI, el cuerpo fue rescatado y entregado a las 7:24 p.m.

Las autoridades competentes se encuentran en este momento realizando la inspección pertinente sobre lo ocurrido e informarán los hallazgos del mismo.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dice que solicitó de manera urgente se realicen todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y dar claridad a la familia y a la comunidad sobre lo ocurrido.



Por su parte, la Secretaría de Integración Social realiza acompañamiento a la familia en este doloroso momento. En ese sentido, ha ofrecido apoyo funerario para cubrir las exequias del menor fallecido. "La EAAB expresa su solidaridad y acompaña a los familiares y amigos del niño en este momento de profundo dolor".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com