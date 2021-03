Tía afirma que la niña del video en Bucaramanga no es Sara Sofía

Gran expectativa generó la aparición de un video que están analizando las autoridades de Bucaramanga, porque en él se ve a una menor de edad con características similares a la de la pequeña Sara Sofía Galván, desparecida en Bogotá desde el pasado mes de enero.

El video fue captado por una cámara de seguridad en un establecimiento comercial de esta ciudad, y aunque la Policía afirmó que la mujer que acompañaba a la menor es de características similares a las descritas por personas que han dicho que la vieran con Sara, la tía de la niña le dijo a EL TIEMPO que no parece ser su sobrino.



"Ya lo mire (el video) y no es la niña", afirmó sin titubear la mujer, quien no obstante le pidió a las autoridades no detener la búsqueda en esta región del país. Incluso en los pasos de trocha a Venezuela.

Por lo pronto, las capacidades de inteligencia e investigación criminal siguen activas en Bogotá y otras regiones de Colombia para tratar de dar con el paradero de la niña que ha conmovida al país.

