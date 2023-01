En las calles como en los conciertos de rap, el público viste el mismo estilo holgado y suelto que sus ídolos. En las aceras hay quienes lucen sus prendas anchas, gorras con visera plana y zapatillas deportivas como un tesoro. Se saben la historia de cada prenda, de cada artista y de cómo el movimiento hiphop se ha convertido en su identidad.

Algunos heredan la ropa de sus hermanos, otros la traen desde Estados Unidos y otros les apuestan a emprendimientos locales que mantienen la esencia de esta cultura, que se inició a principios de los años ochenta en barrios como el Bronx, Queens y Harlem, en Nueva York. Allí se popularizó el streetwear, o estilo urbano, con agrupaciones como Run DMC, Public Enemy, Notorious B.I.G., 2-Pac y Wu-Tang Clan.



Uno de estos proyectos textiles es This Is Hardkore, una empresa bogotana creada en 2010 por Julián Gámez, o Juda, quien le apostó a diseñar prendas únicas y auténticas inspiradas en el rap, el grafiti, el breakdance y el ritmo de los DJ. Los cuatro elementos del hiphop.



Juda creció en el barrio Quirigua y, al igual que muchos jóvenes, este movimiento le llegó en su colegio a través de la música, películas como Beat Street, grafitis y la estética que era algo “indescifrable” y nueva para ellos.



En su barrio, ubicado en el occidente de Bogotá, fue donde empezó a pintar en las calles. Allí, al igual que decenas de jóvenes, creció con amigos que fueron cautivados por el movimiento cultural que se convirtió en su vida y su motivación para levantarse a diario con el propósito de innovar en el arte y los negocios.

“Lo importante era ponerle colores, técnicas de chispeado y firmas. De ahí nace la primera colección. Fue un lote de 12 camisetas y ahí empezó. No había tiendas, no había cómo comercializar y se comenzó a trabajar mano a mano con los parceros. La intención era ponerle arte a una camiseta y que la gente lo llevara y la pudiera vestir”, recuerda Juda, quien inició el proyecto mientras estudiaba finanzas.



En ese camino empezó su alianza con Nelson Velandia, o Neve, quien se convirtió en el director creativo de la marca. Él le aportó su talento y visión para hacer de esta empresa un espacio especial para los amantes del hiphop. En esta tienda no solo se encuentra ropa, sino un epicentro cultural de moda y arte urbano.



“Queríamos algo que lo pudiera vestir todo el mundo. Así su arte sea pintar, cantar, rapear o bailar. Queríamos que todo el mundo se identificara y que fuera exclusivo. Es decir que las prendas que salen una vez no vuelven a salir nunca más”, cuenta Neve.



Cabe destacar que, más allá de un textil, esto se transformó en una familia y comunidad. “El logo es lo que identifica a toda la gente. Todos quieren portarlo, estar siempre atentos a las nuevas colecciones, las valoran”, agrega.

Aquí han venido raperos internacionales y nacionales. También ha sido sitio de venta de discos, lanzamiento de productos, eventos como el Hardkore Art Market y decenas de firmas de autógrafos que llenan el actual local y el anterior, que tenía apenas 12 metros cuadrados.



A su vez, han cultivado la fidelización del público con obsequios como pegatinas por cada compra y también apoyando a raperos como Ali A.K.A. Mind, Alcolirykoz, No Rules Clan y Los PetitFellas. En ese pequeño local han estado presentes leyendas como MethodMan, Smif-N-Wessun y Marco Polo. La lista es extensa.



El camino no fue fácil. Al principio tuvieron que llevar sus productos tienda por tienda. Llegaron a tener más de 30 puntos en lugares como Soacha, Minuto de Dios y Galerías, que ha sido su casa y un lugar donde el hip-hop ha encontrado un hogar.

Además, recuerdan que en más de una oportunidad han tenido que sacrificar su propio sueldo para ahorrar o reinvertir en el emprendimiento.



Actualmente su tienda se ha adaptado a las necesidades de los artistas y la gente. Por ejemplo, diseñaron una toalla para que los raperos la utilicen en sus conciertos y que a la vez signifique un amuleto y un premio a la disciplina. Para ellos es un logro ver a grandes artistas portando su marca y apoyándolos.



También están al tanto de las tendencias y de lo que pide la gente. Tienen sus propios moldes, estilos y medidas, que son oversize (anchas) para que las personas se sientan cómodas al usar las prendas, que son 100 por ciento hechas por manufactura colombiana.



“La idea es que la talla M funcione para alguien que se quiera vestir talla M larguito, no como una tienda, que vas y te pruebas una camiseta y te queda justa o corta. Cada producto tiene su línea”, dice Juda.



Su meta es abarcar toda Bogotá y Colombia. Estar en toda tienda donde haya grafiti o rap para que donde se encuentre un rapero exista un producto y lo pueda conocer, tocar, comprar y llevarlo por todo el mundo.



Además, tienen claro que su ropa no es solo para raperos, sino para toda la gente que se identifique y a la que le parezca interesante esta cultura que produce piezas únicas y por eso tienen un valor sentimental en esta comunidad.

Por el mismo camino marcan la diferencia al adaptarse para que su ropa no sea una moda de uso rápido y digerible, como algunas marcas, sino que son prendas que pueden durar años. “En un momento seremos vintage. Si en 10 años tienes esta chaqueta intacta, puede ser un tesoro. Siempre trabajamos en la comodidad del cliente”, asegura Neve.



Tampoco olvidan que, más allá de sus profesiones, tuvieron que aprender muchas cosas. A conocer de telas, de confección, de fotografía, de comunicación y todo lo que tuviera que relacionarse con fortalecer un producto independiente.



“Nos levantamos todos los días pensando en qué diseñamos, qué hacemos, en estrategias y a dónde vamos, a qué artistas apoyamos. Estamos de la mano escribiendo la historia del hiphop en Bogotá y acompañando lo que está pasando desde hace 12 años”.



This Is Hardkore lo es todo para Juda y Neve. Tuvieron que renunciar a muchas cosas, pero les salvó la vida. Para ellos, portar ese logo es sinónimo de orgullo y un premio a la disciplina. Han crecido junto a grandes raperos colombianos y hoy en día los siguen apoyando.



“La cultura hiphop no es solo para raperos. Si escuchas un grupo y te parece bacano lo que dice, bienvenido. No es ropa solo para raperos y estás apoyando todo un movimiento de artistas”, asegura Neve.



La cultura urbana en Bogotá sigue creciendo entre los jóvenes, y eso se ve cada que este movimiento se congrega. No hay evento de hiphop en la ciudad y en el país en el que no esté la H del logo del emprendimiento que nació hace 12 años en el barrio Quirigua, en el occidente de Bogotá.

Algunas de las prendas

- Gorras new era o con visera plana: Nacidas para el béisbol pero acogidas por el hiphop y el streetwear (estilo callejero). Desde los ochenta, grandes raperos las popularizaron como una manera de identificarse con sus ciudades en Estados Unidos.



- Ropa ancha u oversize: Se populariza en Nueva York por la versatilidad y la comodidad de esta ropa para distintas actividades juveniles y artísticas: el deporte, la música y el baile.



- Pelota de básquetbol: El deporte predilecto de los jóvenes de barrios como el Bronx, Harlem, Queens y Brooklyn, en Nueva York, donde nace el hiphop.



- Riñonera: Un accesorio útil que brinda libertad, comodidad y estilo

REDACCIÓN BOGOTÁ

