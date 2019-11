Theatron responde a críticas en las redes sociales

La periodista Katherine Loaiza denunció a través de Twitter que un amigo suyo fue robado y agredido después de salir de Theatron. La publicación generó una ola de críticas y señalamientos a la discoteca. Esto responden los dueños del establecimiento.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del domingo 17 de noviembre. Este es el hilo de Twitter en el que Loaiza cuenta lo ocurrido:

Amigos, anoche un amigo fue a pedir un trago a Theatron y lo siguiente que sabemos de él es que llegó a mi casa con sangre y barro en la cara, cabeza y camisa, con hipotermia. No sabía dónde estaba sus cosas, no sabía cómo llegó, no sabía quién lo golpeó. — Katherine Loaiza (@MisiaLoaiza) November 18, 2019

Más adelante, la periodista relata los pormenores de la atención que tuvo que darle a su amigo. Por ahora, no se conoce el nombre de la víctima de hurto, pues la periodista prefirió salvaguardar su identidad. EL TIEMPO trató de contactarla para que explicara con más detalles su versión de la historia, pero no halló una respuesta.



Los dueños del establecimiento, invitaron a Loaiza para que viera los vídeos de las cámaras de seguridad. EL TIEMPO también tuvo acceso a ese material, que no fue revelado a la opinión pública.



El personal de seguridad aún no tenía las grabaciones de todo el recorrido del hombre dentro del establecimiento, pero sí logró captar dos momentos fundamentales de la noche: la entrada y la salida. En los vídeos se ve que el hombre se encuentra solo y camina por sus propios medios cuando ingresa y cuando se retira de la discoteca.



Theatron le entregó un comunicado a EL TIEMPO en el cual se explica que su responsabilidad se limita a lo que sucede con sus clientes dentro de la discoteca y que, en el caso que denunció Loaiza, el cliente “sale de nuestras instalaciones por sus propios medios, no afectado físicamente y con sus pertenencias”.

Después del encuentro, Loaiza se refirió al tema en Twitter. “Creo que la gente de Theatron quedó descontenta con mis trinos, sobre todo con los últimos. Así que: amigos, no tengo pruebas de que hayan escopolaminado a mi amigo dentro del sitio”, escribió.



Además, manifestó su inconformidad con los administradores de la discoteca, puesto que, según ella, no se mostraron preocupados por el bienestar de su amigo, sino por el impacto que tuvieron sus trinos en los demás usuarios.



Por su parte, Luis Bernardo Cuartas, socio de Theatron dijo que uno de los problemas a la hora de contrarrestar fenómenos como el hurto dentro de sitios de rumba es que la gente se abstiene de denunciar. “Todo el personal de seguridad tiene la formación y la capacidad para recibir quejas. Sus miembros son contratados por medio de una empresa temporal y llevan más de seis meses trabajando en Theatron”, dijo.



Sin embargo, los tweets de Katherine Loaiza generaron múltiples denuncias de hechos ocurridos dentro del lugar:

La última vez que estuve en Theatron fue un asco de experiencia. Tuve que asistir a mi cuñada que de un momento a otro se desplomó (Nos habíamos tomado uno o quizás dos tragos, casi nada) recuerdo que los encargados de seguridad se acercaron [sigue] — Nathalia (@___nvdt) November 19, 2019

Aún conocido ya lo habían drogado en ese mismo lugar. Y también tiene el mismo modo operandi. — Un Tal Andrés. (@CmPalacios01) November 18, 2019

"Nosotros hemos leído las críticas en las redes. Pero nos preguntamos, ¿por qué no están las denuncias? Lo correcto es que las personas salgan de acá e instauren una denuncia", dijo Edinson Ramírez, socio de Theatron. Además, dijo que siempre que se presenta un hurto, ellos siguen un conducto regular. Toman los datos de la persona y, en caso de ser necesario, llaman a la Policía.



"Todas las personas de seguridad tienen la formación y la capacidad para recibir quejas", dijo Cuartas, que manifestó que todos los miembros de ese personal tienen más de seis meses con la empresa. "Cuando hay un hurto de un celular o una billetera y se encuentra a la persona que la hurtó, se llama a la Policía, que también le toma la denuncia a la persona. Pero, generalmente, las personas no quieren denunciar", señaló.

Decenas de celulares abandonados se encuentran en los objetos perdidos de Theatron. Foto: Sebastián Ramírez / EL TIEMPO

En cuanto al tema de la protección para los clientes, los socios de Theatron señalaron que tienen unas 120 personas dedicadas a la seguridad, algunas de ellas están de civil, para que los posibles ladrones no las identifiquen. De igual forma, los administradores del establecimiento señalaron que es fundamental que sean responsables de sí mismos y de sus objetos personales.



Finalmente, cuando se les preguntó por las personas que decían que habían perdido la consciencia después de tomar en las barras del establecimiento, los socios respondieron que se debía, sobre todo, a los excesos.



"Llegan a las nueve de la noche y ya a las once están súper mal en la enfermería", dijo Edinson Ramírez, quien además señaló que no sabe de denuncias de gente que haya estado tomando en el lugar y haya perdido la memoria de forma inmediata, como en el caso del amigo de la periodista Katherine Loaiza.

