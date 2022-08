Una joven publicó un video en redes sociales en donde denuncia un supuesto caso de discriminación contra su hermano, una persona en condición de discapacidad de 18 años, en la discoteca Theatron.



De acuerdo con la joven, ella y un grupo de amigos querían celebrar los 18 años de su hermano. No obstante, cuando querían ingresar al lugar, las personas de la entrada le habrían manifestado que su hermano no podía seguir, pues se encontraba en silla de ruedas.



“Estoy sumamente estresada, sumamente enojada. Nos encontramos frente a Theatron porque veníamos a celebrar sus 18 años y no lo quieren dejar pasar. Que no está apto, entonces que vengan otro día. (...) Entonces uno pierde su dinero, su tiempo, simplemente porque a ellos no les da la gana de dejarlo ingresar”, reclamó la joven.

En la grabación, la joven explica que ella podía cargarlo para entrar si era necesario.



“Yo puedo cargar a mi hermano. Sí, mi hermano está en silla de ruedas. ¿Y qué? Yo vengo con amigos que me ayudan a cargar a mi hermano y yo siempre lo cargo igual. ¿Entonces por qué le tienen que negar el acceso? ¿Hasta cuándo este tipo de negligencias con personas con discapacidad? Y ni siquiera es que vengamos mal vestidos. Porque tiene silla de ruedas, ya no tiene el derecho”, concluyó indignada.



Por ahora, los representantes de Theatron no se han referido al caso.

REDACCIÓN BOGOTÁ

