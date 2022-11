“Nunca había imaginado siquiera vivir una experiencia tan catastrófica en Theatron”, dijo Kundaly Gómez Esquivel, un hombre gay que afirma haber vivido un caso de homofobia y sufrido una golpiza el pasado 6 de noviembre en una celebración de Halloween que se realizaba en el reconocido bar.



Según Gómez Esquivel, hacia las cuatro de la mañana del lunes se inició el proceso de cierre del bar, por lo que todos los asistentes estaban saliendo del recinto. Sin embargo, contó Gómez, las rutas de evacuación eran distintas a las de siempre para facilitar la movilidad en un día tan concurrido.



Este cambio le causó dificultades a York Gómez Esquivel, su hermano, para poder obtener sus pertenencias, pues por la entrada de los casilleros estaban haciendo la evacuación del recinto. En ese momento, York se acercó a una mujer del personal del bar para retirar sus cosas del locker y pedir acceso a un baño, pero –según Gómez– recibió una respuesta hostil y ahí comenzó el conflicto.



“Le dije: “Ay, es que está cercado todo". Ella me respondió: “¿Entonces qué?”. Le dije que parecía un macho diciendo eso. Me seguía diciendo lo mismo y trataba de golpearme con la cabeza. Le dije que no me le iba a igualar a ella. Seguido de eso, su compañero se me tiró encima diciendo que yo le había pegado a su compañera, lo cual es mentira”, contó York, quien iba disfrazado de Blanca Nieves.

Hola, buenas noches

Soy York Gómez, hermano menor de @KundalyGomEs el implicado en caso de homofobia ayer 07/11/2022 en las horas de la madrugada en @theatronbogota...

Con esto empezaré mi parte de la historia!! 🧵 — York Esquivel (@Yorkgomes) November 9, 2022

De acuerdo con el relato de Kundaly Gómez, hasta ese momento todo había pasado desapercibido, las demás personas y él se dieron cuenta de la situación cuando su hermano gritó pidiendo ayuda porque varias personas estaban encima de él sometiéndolo. Por lo que su hermano mayor, Isvara-Am, y él intentaron socorrer a York.



“Yo quito a la chica del brazo porque de una forma u otra ella estaba intentando lastimar a mi hermano. Llega un muchacho de logística, me agarra del cuello y empezó a llegar más gente de logística a golpearme”, dijo. “Estaba completamente vulnerable con cuatro o cinco personas sobre mí y ya no podía defender a mi hermano”, añadió.



Fue en ese momento en el que escaló aún más la situación e iniciaron los golpes e insultos homofóbicos contra los hermanos, ambos gais.



Gómez Esquivel manifestó que no puede recordar quiénes lo agredieron porque cada vez que intentaba alzar la mirada le chuzaban los ojos o golpeaban su cara.

Hola les quiero compartir una historia:



El día 6 de noviembre, después de tanto tiempo, por fin llega una de las noches más esperadas: "la fiesta de Halloween en @theatronbogota. Un evento sin precedentes, a lo que realmente me le quito el sombrero, un gran evento... 🧵 pic.twitter.com/d9fbZa7Jga — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Según el dictamen de Medicina Legal, el joven resultó con el cuello arañado, las orejas y nariz lesionadas, además de tener el párpado inferior con una herida de unos dos centímetros y que requirió de sutura. Este mismo instituto autorizó 12 días de incapacidad debido a la gravedad de las heridas y concretó una cita médica de seguimiento del caso fechada en los próximos tres meses.

Documento del Instituto de Medicina Legal. Foto: Archivo El Tiempo

Pese a la denuncia, las versiones de Theatron son distintas. Édison Ramírez, gerente del bar, señaló que –en realidad– lo que sucedió no fue un acto de homofobia, entre otras razones, porque al igual que él, varios miembros del equipo –como la mujer que cuidaba de los casilleros– son miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Hay dos versiones: la de ellos y la de nosotros. Yo no veo un acto de discriminación desde ningún punto de vista FACEBOOK

Para Ramírez, la acusación de los insultos discriminatorios es muy difícil de comprobar; además, según le reportaron miembros de su equipo, ellos también habrían recibido palabras ofensivas de los denunciantes, quienes presuntamente se habrían referido despectivamente a la posición económica de los integrantes del equipo de logística.



“De verdad que nosotros estamos supertristes y lamentamos profundamente lo que pasó. Pero hay dos versiones: la de ellos y la de nosotros. Yo no veo un acto de discriminación desde ningún punto de vista”, dijo Ramírez a este diario.



Asimismo, Ramírez negó que hubiera cambios en las rutas de evacuación debido a la celebración del Halloween. Manifestó que lo que había era un esquema de seguridad más exigente para prevenir situaciones como la de hace cinco años, en la que se dio un atraco durante una celebración de la referida fiesta. “El bar funcionaba común y corriente sin habilitar entradas distintas”, contó.



Según la versión de Ramírez, el lío no comenzó por una actitud hostil del personal, sino que York habría intentado pasar a un área restringida dentro de los casilleros y saltarse la fila para obtener sus objetos personales. El equipo de logística habría tratado de intervenir y controlar la situación que, dijo el gerente, se tornó más violenta porque los denunciantes estaban bajo los efectos del alcohol, afirmación que Kundaly negó.



Ramírez destacó que tres de las personas de su personal terminaron lastimadas y con incapacidades médicas, entre ellas una mujer que presuntamente habría perdido la conciencia durante el enfrentamiento, lo que habría desencadenado la reacción violenta de sus compañeros de piso. Kundaly también negó esta versión.

Uno de los partes médicos de uno de los integrantes del equipo de logística del bar. Foto: Archivo El Tiempo

“En el transcurso de todo el lunes no tuvimos contacto, para nosotros el problema había acabado ahí en la puerta. Luego nos enteramos por Twitter del problema y lo primero que hicimos fue intentar contactarnos con ellos”, dijo Ramírez.



Theatron añadió que “están comprometidos a verificar todos nuestros procedimientos”. De hecho, Ramírez dijo que “revisará la responsabilidad del establecimiento” y que se adelantan las investigaciones pertinentes.



Esta no es la primera vez que Theatron recibe denuncias en las que asistentes dicen haber recibido maltrato y golpes por parte del personal del bar. Ante esto, Ramírez dijo: “Nosotros tenemos un módulo del servicio al cliente y un correo que es info@theatron.co, en el que registramos una a una las quejas que nos hacen; entonces, mi pregunta es: ¿por qué no ponen la denuncia?”.



La denuncia del joven Kundaly Gómez está en la Fiscalía.

