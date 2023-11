Duro relato de padres de Eva Luna, niña desaparecida en Bogotá: 'No nos quieren ayudar'

La angustia de los padres de Eva Luna España se incrementa con cada día que pasa. Ya completan tres días sin obtener información que los conduzca a su paradero. La menor, de tan solo ocho años de edad, desapareció este domingo, 26 de noviembre.



Lo que se conoce del caso es que la pequeña salió de su casa sobre las 5:20 de la tarde, sin que sus padres se percataran. Se cree que se perdió mientras caminaba hacia la casa de su abuela.

Sus padres han manifestado su preocupación al desconocer el paradero de la menor, ya que aseguran que la casa de su abuela solo quedaba a tres cuadras de distancia y que la menor nunca llegó.



La familia de Eva Luna reside en el barrio El Muelle, de la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. A través de un registro fílmico de una cámara de seguridad se logra ver a la menor caminando por las calles del sector.



EL TIEMPO se contactó con los padres de Eva Luna, quienes confirmaron que "en las cámaras de seguridad a las que se les está haciendo seguimiento, se ve que la niña pasó por una calle frente al colegio Las Mercedes", donde está estudiando.



Ella caminó, vistiendo un pantalón azul y camiseta gris, frente a un fruver "como quien va hacia la 80, o hacia el centro comercial Diver Plaza", señaló Pedro España, su padre.

'Necesitamos ayuda para encontrarla'

El papá de la menor le dijo a EL TIEMPO que el proceso de búsqueda no ha sido lo suficientemente ágil debido a los obstáculos que han encontrado al intentar acceder a los videos de otras cámaras de seguridad del sector. Pues no se tiene otro registro diferente al que se le ve pasando por un fruver.

Eva Luna, menor desaparecida en Bogotá. Foto: Particular.

"Estamos haciendo una ruta de cámaras de seguridad sobre el sector del barrio El Muelle, pero hay personas que no nos quieren ayudar, la gente es inhumana. Dicen que las cámaras no sirven o que no saben cómo manipularlas para ver los videos", expresó España.



Además, insistió en la necesidad del apoyo de las autoridades para hacer una investigación con mayor profundidad y poder dar con su paradero.



"Nosotros necesitamos que las entidades hagan acto de presencia y que en realidad nos quieran ayudar. Necesitamos que la Alcaldía se entere, que se entere Presidencia, que esto llegue al Congreso", recalcó.



Otro de los ejes importantes en la búsqueda de la niña es la comunidad, por lo que se hace fundamental que cualquier persona que tenga información al respecto se comunique con la Policía.



"Necesitamos hacer bulla, que esto lo conozca la gente. Hay mucha gente que todavía no sabe. Necesitamos que la gente nos ayude a encontrar a nuestra hija", enfatizó.

Si bien, se difundió información acerca de haber visto a Eva Luna junto a una mujer mayor en horas de la mañana de este lunes, se trataría de "una llamada de estafa", con datos erróneos.

Si tiene información comuníquese con las autoridades

Ante cualquier dato que pueda ayudar a conocer el paradero de Eva Luna, puede contactarse con la Policía Nacional, o a los números de teléfono: 3007142730 y 3106814941.

