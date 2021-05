Testeo masivo para las UPZ con más casos positivos de covid-19

La presión por el alto número de casos activos de covid-19 se sigue sintiendo en Bogotá. Aunque el Distrito tenía en sus cálculos que la intensidad del tercer pico de contagios disminuyera hacia finales del mes pasado y principios de este, la ciudad permanece en alerta roja hospitalaria debido a que la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) para pacientes con enfermedades generales y coronavirus sigue por encima del 90 por ciento.



“En otras épocas habíamos hecho cierres en alguna parte de nuestra ciudad. En este momento no consideramos que sea la mejor estrategia”, expresó Alejandro Gómez, alcalde mayor encargado. Por esto, el Distrito pondrá en marcha trabajos especiales en las zonas que tienen un alto número de casos activos de covid-19.

La Secretaría de Salud identificó 22 unidades de planeamiento zonal (UPZ) (ver gráfico) que necesitan de una intervención especial. En estas zonas no se decretarán medidas restrictivas a la movilidad, pero sí se intensificarán las actividades de toma de muestras masivas, la identificación de casos positivos en labores de mayor exposición como vendedores ambulantes, taxistas, bicitaxistas y domiciliarios y el seguimiento de brotes en familias e instituciones.



Para esto, se destinarán equipos de salud que estarán haciendo vigilancia epidemiológica en los lugares comerciales para disminuir los riesgos de contagio con un enfoque pedagógico. Estos trabajos también incluirán los hogares para hacer evaluaciones en los ambientes familiares. “En esos casos haremos no solo la revisión de la familia, sino la toma de muestras a las personas de los diferentes hogares con el propósito de establecer los diagnósticos”, explicó Gómez.



Actualmente, en la ciudad se realizan en promedio 20.000 pruebas diarias, pero la meta es poder aumentar esa capacidad a 26.000 y priorizar el rastreo en las zonas que tienen mayor contagio de covid-19.



En más de 70 puntos de la ciudad, la Secretaría de Salud está haciendo pruebas PCR gratuitas, cuyos resultados los recibirán los ciudadanos dos días después de la toma de la muestra. Estas pruebas se realizan en carpas ubicadas en centros comerciales, parques públicos o lugares concurridos como plazas de mercado.



Respecto a la ocupación de UCI, con corte del sábado, a la 1 p. m., Bogotá tenía el 95 por ciento de las camas ocupadas para la atención de pacientes de covid-19 y el 93,2 por ciento para enfermedades generales.



“Estamos en alerta roja, el nivel de ocupación más alto de camas de UCI en la ciudad de Bogotá en su historia”, dijo el alcalde encargado, quien también manifestó que de la mano del Ministerio de Salud y en coordinación con otros departamentos se está tratando de ubicar a pacientes graves en otras ciudades. Ante esto, el llamado es para que las familias de pacientes graves que requieran una UCI y sean ubicados en otras ciudades acepten esta atención.

Las autoridades distritales también le piden a la ciudadanía reforzar las medidas de autocuidado para que no se realicen reuniones en espacios cerrados con personas que no pertenezcan al mismo vínculo familiar. De llegar a hacerlo, se hace una invitación para que los encuentros se realicen en parques públicos o lugares abiertos.

Vacunación

Aunque el Ministerio de Salud anunció el inicio de la etapa tres de vacunación, es decir, para la población entre los 50 y 59 años, Gómez explicó que en el caso de Bogotá todavía no se cuenta con las dosis suficientes para agendar a estas personas.



En la capital todavía se sigue con el proceso de vacunación de personas mayores de 60 años. Incluso, además de los puntos habilitados por las EPS, el Distrito dispuso de siete centros comerciales durante este fin semana para que quienes no hayan sido agendados puedan recibir sus dosis.



Este esquema funciona bajo la medida de pico y cédula, en el que los adultos mayores de 60 años con cédulas terminadas en 7, 8 y 9, y que no hayan recibido el llamado de su EPS, podrán acercarse hoy a los siguientes centros comerciales: Mall Plaza, Plaza de las Américas, Paseo Villa del Río, Bulevar Niza, Dorado Plaza, Avenida Chile y Metrópolis.



