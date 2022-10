Los habitantes del barrio Tequendama y Estados Unidos, en la localidad de Kennedy manifestaron estar azotados por cinco delincuentes que se movilizan en bicicleta con armas blancas. Hace pocos días se entraron a una vivienda y eso ha despertado las alarmas de la comunidad.



"Ellos, los cinco o seis andan en bicicleta, rodean todas las cuadras, van vigilando y se meten a las casas, asaltan a los niños cuando van para el colegio entre las 5:30 a. m. a 6:00 a. m., en el colegio Inem ya no se ha salvado ninguno de los estudiantes porque los cogen entre cuadras, los atracan quitándoles todas sus pertenencias con armas de fuego y blancas. A la comunidad igualmente, aquí ya no se salva nadie", le dijo una residente del sector a City Tv.



Según cuenta la testigo, esta es una situación que ya se le salió de las manos a las autoridades y la comunidad está muy preocupada porque ya no saben a dónde acudir, ya que tienen a dónde hacerlo porque no tienen respaldo de nadie.



"Le solicitamos a la alcaldía y al comandante general de la Policía que se acerque a nuestra localidad y nos ponga cuidado porque además todos los líderes estamos amenazados", aseguró.



Los líderes de la localidad se encuentran muy preocupados porque tras la captura del comandante del CAI Caldas, que presuntamente tendría nexos con la banda criminal 'Tren de Aragua' ellos le entregaron información muy importante acerca de cómo operaba todo el sector de Kennedy.

"Estamos muy preocupados porque se les entregó vídeos, y muchas pruebas de todos los delitos de las personas que nos están azotando en cuanto a delincuencia", explicó.



Además, agregó que ya la comunidad no sabe si denunciar o no denunciar. Los líderes esperan poder hablar con el comandante de la Policía de Bogotá para que les ayude a resolver está terrible situación.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV*