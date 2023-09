Con 13 hectáreas de miedo y más de 580 metros lineales en 5 escenarios de terror, se lanza la tercera versión de 'Terror al Parque' en Mundo Aventura, la cual estará abierta del 22 de septiembre al 6 de noviembre.



(Lea también: Cultura de la bicicleta está cerca de ser patrimonio inmaterial de Bogotá).

Para celebrar Halloween por todo lo alto, cuenta con cinco estaciones de terror: Búnker Psicópata, Cementerio Zombi, Furia, Fobia e Infierno. Cuatro de estas fueron ambientadas con un 60 % de materiales recuperados.



Del mismo modo, se realizó la ambientación terrorífica de Troncos, Monasterio Inclinado y Teatro 5D, las cuales harán parte, con 11 atracciones más, de las noches de terror de los capitalinos.



Las jornadas nocturnas en Mundo Aventura inician con un gran desfile de apertura, que se complementa con tres zonas de miedo itinerantes que ofrecen interacción con los visitantes.



(Puede leer: Nuevo 'portazo' para el Aguardiente Amarillo: fuerte medida en Bogotá y Cundinamarca).

Facebook Twitter Linkedin

La estación Infierno, en Mundo Aventura. Foto: Mundo Aventura

Para hacer posible lo anterior y la experiencia de las estaciones, más de 130 actores entrenados en códigos y manejo de incidentes, manejo de voz, manejo de vestuario y maquillaje, y cultura de la seguridad, representarán cada noche personajes tenebrosos en una experiencia inmersiva única para los visitantes.



Andrés Falla, director de Corparques, indicó: “Este año ofrecemos a nuestros clientes diferentes canales de compra para adquirir sus entradas y combos: taquillas del parque, nuestros canales digitales, tienda virtual en el sitio oficial terroralparque.com y La Tiquetera, empresa que este año está como aliado oficial para venta de Terror Al Parque 3",



Añadió que este año se destinó por primera vez un día de terror "para que más de 4.000 beneficiarios sociales de nuestro Programa de Entretenimiento Sostenible, de poblaciones vulnerables y de bajos ingresos, puedan vivir de esta experiencia sin costo".



Además: Exclusivo: así arrancaron obras del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Se llevará a cabo los viernes, sábados y domingos festivos. Foto: Mundo Aventura

El festival cuenta con una inversión superior a los $ 2.250 millones en generación de empleo (más de 160 nuevos puestos), construcción, tematización y difusión, las actividades son organizadas por Corparques, filial social de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Para esta versión, la construcción de los escenarios se realizó de enero a septiembre de 2023, por lo cual la Corporación abrió 30 plazas de trabajo para supervisores, técnicos, auxiliares, y técnicos especializados en disciplinas como tematización, soldadura y diseños arquitectónicos.

Horarios

Terror al Parque 3, se llevará a cabo los viernes, sábados y domingos festivos, desde las 6:00 pm hasta las 11:00 pm en las siguientes fechas:



• Viernes 22 de septiembre: Inauguración y primera fecha

• Sábado 23 de septiembre: segunda fecha

• Viernes 29 de septiembre: tercera fecha

• Sábado 30 de septiembre: cuarta fecha

• Viernes 6 de octubre: quinta fecha

• Sábado 7 de octubre: sexta fecha

• Viernes 13 de octubre: séptima fecha

• Sábado 14 de octubre: octava fecha

• Domingo 15 de octubre: novena fecha

• Viernes 27 de octubre: decima fecha

• Sábado 28 de octubre: onceava fecha

• Viernes 4 de noviembre: doceava fecha

• Sábado 5 de noviembre: treceava fecha

• Domingo 6 de noviembre: fecha final

Facebook Twitter Linkedin

El ingreso es para mayores de 14 años con su acompañante y documento de identidad. Foto: Mundo Aventura

Recomendaciones

• Ingreso para mayores de 14 años con su acompañante y documento de identidad.



• Traer ropa cómoda y abrigada.



• No se permite el ingreso con calzado descubierto, plataformas y/o tacones.



• No se permite el ingreso de alimentos y bebidas.



• Este evento NO es apto para personas que sufran de claustrofobia.



• No se permite el ingreso a personal caracterizado o disfrazado.



• No se permite el ingreso de mujeres en estado de embarazo y personas en condición médica especial (afecciones cardiacas, trastornos psiquiátricos, personas en silla de ruedas, episodios de convulsión, yesos, férulas, movilidad reducida).



• Prohibido el ingreso de mascotas



• Prohibido el ingreso de licor y sustancias psicoactivas

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ