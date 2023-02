Cuando un perro de Indonesia adiestrado para hallar vida en medio de ruinas marcó un sitio en una edificación derrumbada en la ciudad de Hatay, durante el terremoto de Turquía del 6 de febrero pasado, un enjambre de rescatistas corrió hacia el lugar para intentar salvar a la persona o personas atrapadas.

Ya había pasado una semana del devastador sismo que afectó las regiones más pobres de ese país del Medio Oriente y hallar personas con vida ya era un milagro. De hecho, los rescatistas tienen un axioma: el 95 por ciento de los sobrevivientes de una tragedia se encuentran en las primeras 24 horas después de esta.

Mientras el perro de Indonesia y otro de Colombia que se unió a la localización continuaban indicando que ese punto de la montaña de escombros había vida, líderes de equipos de rescatistas de Turquía, Australia y Colombia se reunieron para planear la búsqueda sin arriesgar la integridad de ninguno de ellos, lo cual es una prioridad.



Sin embargo, a pesar de que incluso se usó tecnología de punta no se pudo localizar el punto exacto donde estaba la persona con vida y como la operación entrañaba grandes riesgos para los rescatistas se decidió no emprenderla.



Además, los perros dejaron de ladrar y se calmaron, señal inequívoca de que ya no detectaban olor a vida; la muerte ganó en esa ocasión.



Aunque ese hecho pudo desmoralizar a los integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, Urban Search and Rescue) de Colombia que viajó a Turquía, su labor continuó y los perros se convirtieron en héroes para las decenas de familias que buscaban a sus seres queridos en medio de pilas de ladrillos y cemento.



Édgar Rodríguez Ramírez, voluntario de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSBC), viajó a Turquía con ‘Milo’, un labrador chocolate que su esposa –también voluntaria de ese organismo internacional- le regaló hace siete años. Desde cachorro, ‘Milo’ demostró tener cualidades para ser entrenado y le enseñaron a localizar vida bajo los escombros y en espacios abiertos. Otros perros son adiestrados para hallar cadáveres.



“Los perros se convirtieron en un apoyo emocional grandísimo tanto para los familiares de las personas desaparecidas, como para equipos de rescate de otros países porque casi no había perros. Los perros eran como unos terapeutas que permitían que los abrazaran y descargaran sus emociones”, narró Rodríguez.

Edgar Rodríguez y 'Milo' y Uriel Hurtado y 'Aaron' Foto: Cortesía CRCSBC

“Los perros tuvieron muchísimo trabajo. Desafortunadamente, nosotros llegamos algunos días después del día del terremoto, pero pudimos ayudar mucho". FACEBOOK

Además de Rodríguez y ‘Milo’, otro binomio de rescatistas de la CRCSBC viajó a Turquía: el voluntario Uriel Durán y ‘Aaron’, un pastor checo, que también busca vida.



“Los perros tuvieron muchísimo trabajo. Desafortunadamente, llegamos algunos días después del día del terremoto, pero pudimos ayudar mucho. Primero, nuestros perros descartaban que no hubiera vivos en la estructura, luego pasaban los perros que buscan cuerpos y si no se encontraba nada, comenzaba la demolición con maquinaria. La responsabilidad era bien alta”, contó Rodríguez.



‘Milo ’y ‘Aaron’ no hallaron personas con vida en los seis días en que estuvieron en la tragedia, pero localizaron dos gatos pequeños con vida, que fueron adoptados por funcionarios de la Embajada de Colombia en Turquía. Después hallaron otro gatico con vida.

En Turquía hubo una Selección Colombia

El médico Francisco José Sarmiento, quien es voluntario de la CRCSBC e hizo parte del equipo de USAR Colombia, explicó que una de las razones para no hallar personas con vida en la región donde estuvieron es que más de 100 mil edificios fueron derrumbados por el terremoto. En otros lugares rescataron personas con vida porque estaban en edificaciones de pocos pisos o casas.

Punto donde el perro marcó a alguien que no se pudo rescatar. Foto: Cortesía CRCSBC

La misión de Sarmiento en Turquía, quien tiene una triple maestría en medicina de desastres, maestría en administración de desastres y maestría en salud pública, fue en primer lugar estar al tanto de la seguridad de los integrantes del equipo USAR Colombia y en segundo lugar el manejo de cualquier necesidad que se presentara.



No obstante, tiene la satisfacción de haber podido, como integrante de esa “Selección Colombia”, ayudar a muchas personas a encontrar los cuerpos de sus familiares.



Sarmiento destacó que el equipo USAR Colombia, entre más de 80 delegaciones internacionales, fue referente para rescatistas de otros países. “Lo dimos todo por ayudar, caminando sobre escombros y viendo fotografías, zapatos, carteras, juguetes, diplomas, los contenidos de una casa mezclados con las ruinas. Me pregunté acerca del fin de la existencia de la humana y los frágiles que somos”, afirmó el doctor Sarmiento.



Casi un mes después del terremoto de Turquía es saldo es de 41.000 personas muertas. El Banco Mundial estimó los costos de la tragedia en 32.249 millones de euros.

Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS