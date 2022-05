Después de varios intentos y especulaciones, finalmente la ciudad dio el primer paso para tener una termoeléctrica que produzca energía a partir de los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario Doña Juana.



La intención es hacer un aprovechamiento energético a través de procesos térmicos en donde los residuos se utilizan como combustible para alimentar la termoeléctrica.



Llegar a este punto no fue fácil; en otros años hubo varios intentos pero nunca se logró el cierre financiero. La diferencia es que hoy tenemos mejores condiciones que décadas atrás. La composición de los residuos ha cambiado: la proporción de orgánicos ha disminuido mientras crece el material potencialmente aprovechable. Además, la tecnología ha avanzado y, de alguna, manera hace posible apostarle a este tipo de proyectos.



Será una planta de transformación energética de gran escala que permitirá procesar cerca de la tercera parte de lo que produce la ciudad, un total de 7.500 toneladas que llegan, diariamente, al relleno sanitario. Una planta así puede llegar a producir 100 megavatios por hora. La venta de energía será la principal fuente de ingresos de quien obtenga dicha concesión, pues vendería la energía producida en el mercado, a un distribuidor como Enel Codensa o a la misma PTAR Canoas para el funcionamiento de su estación elevadora.



Sin embargo, es alta la inversión inicial que tiene que hacer el privado: alrededor de 4 billones de pesos. En contraprestación, tendrá la operación por 30 años con los beneficios económicos que esto le representa.

La ciudad también gana, pues lo que se le deja de pagar al operador del relleno se le traslada al operador de la planta de energía. Básicamente porque este tiene que administrar menos toneladas por área como consecuencia de la reducción en la cantidad de residuos que entra al RSDJ. Valga decir que no es claro si esto afecta el tiempo de esta problemática concesión, pues, al parecer, el contrato actual con el operador está condicionado a un volumen específico y no a una fecha determinada.



Con la termoeléctrica también ganamos los bogotanos, pues trae beneficios ambientales al reducir la cantidad de lixiviados y la generación de gas metano y otros gases que producen el efecto invernadero. Además, empezamos a hacer realidad el propósito de ser una ciudad sostenible.



Aún falta camino por recorrer, entre la licitación, la presentación de ofertas y la selección del operador final. Luego vienen los procesos de licenciamiento y demás temas administrativos que no serán ajenos a estos proyectos de gran escala y que no tiene nantecedentes en el contexto colombiano.



Esperemos que no existan inconvenientes sobre la marcha y que todo se haga de manera transparente sin los intereses ocultos que tienden a opacar este tipo de iniciativas.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS