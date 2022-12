La época de fin de año es uno de los momentos en los que más aumenta el movimiento en las terminales de transporte. De hecho, en lo que va corrido de este mes, se han movilizado más de un millón 320 mil pasajeros en cerca de 103.800 vehículos. Debido a este alto tráfico de viajeros hay algunas rutas que se han agotado.



Las principales rutas que ya no tienen pasajes son: Cali, Buenaventura, Eje Cafetero, Espinal, Prado, La Plata, Medellín, Chocó, Ríosucio, la Costa Caribe y Cúcuta.



Si bien esta escasez es común en las terminales de la ciudad, la situación es de especial concentración en la ubicada en Salitre.



La falta de tiquetes se debe a la disponibilidad del parque automotor de cada empresa, por lo que los nuevos cupos para estas rutas se renuevan cada 12 o 24 horas, es por esto que desde la Terminal se recomienda a los viajeros consultar los cupos para la ruta de manera previa.



Asimismo, vale la pena aclarar que aquellos que ya cuenten con su tiquetes no tienen nada de qué preocuparse, por eso, recalca la institución, es necesario planear los viajes con antelación.



De igual forma, los destinos más solicitados son Sogamoso, Girardot, Ibagué, Medellín, Bucaramanga, Fusagasugá, Villavicencio, Neiva y Cúcuta.

Recomendaciones de viaje

1- Planee su viaje con anticipación



2- Tome el bus dentro de las instalaciones de la Terminal de Transporte.



3. Verifique con las empresas transportadoras las condiciones de viaje para el

transporte de mascotas y/o carga sobredimensionada.



4- Utilice el tapabocas al interior de las terminales.



5- No descuide a los menores de edad.



6- No acepte ayuda de intermediarios.



7- No deje abandonadas las maletas y evite llevar equipaje en exceso.



8- No lleve acompañantes que no vayan a viajar.



Cualquier consulta o requerimiento, comunicarse a las líneas de atención telefónica

(601) 4233600 – (601) 4233660 o a través del correo servicio.ciudadano@terminaldetransporte.gov.co

