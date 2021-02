¿Por qué Claudia López habla de un tercer pico de covid-19?

¿Bogotá tendrá o no tercer pico de contagios por covid-19? Depende. Esa ha sido la conclusión de las autoridades distritales de frente al panorama actual en la ciudad.



Este martes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio tres escenarios que proyectan el futuro de la pandemia dependiendo de las circunstancias.



Los efectos de las decisiones del Distrito y de la acción ciudadana podrían reflejarse entre abril y mayo.

Escenario 1: Bogotá se vacuna y se cuida

La alcaldesa indicó que para lograr la inmunidad óptima en Bogotá "implica tener el 70 % de personas inmunizadas". Esto implicaría que cerca de cinco millones de personas estén vacunadas. Sin embargo, este proceso, como ha indicado la mandataria, irá poco a poco.



Bogotá, esta semana, completaría la recepción de 37.616 vacunas. En detalle irían así:



- 12.582 dosis Pfizer (ya recibidas y aplicadas a personal de salud de primera línea)

- 12.026 dosis Sinovac (ya recibidas y se aplicarán a mayores de 80 años)

- 13.008 dosis Pfizer (del nuevo lote que llegó este miércoles y que se aplicarán a personal de salud de primera línea)



Por tanto, la mandataria ha indicado que es clave que, a la par de la inmunización, se sostengan las medidas de autocuidado.



En ese escenario, en el que se vacuna poco a poco, se reactiva la economía con controles y se mantienen las medidas de autocuidado, el Distrito estima que podría haber un incremento de casos, pero no a niveles que hagan colapsar el sistema hospitalario. "Estimamos que es posible que vuelva a subir el número de casos y ocupación UCI (máximo a 1.400 o 1.500, Bogotá tiene 2.400)", explicó la alcaldesa.



"No estamos condenados a tener un tercer pico , pero evitarlo depende de que no todas las actividades puedan funcionar. Los bares, los conciertos, las rumbas están restringidos", ha insistido López, y ha agregado, "si logramos cuidarnos, si todo mundo mantiene ventilación, usa el tapabocas y no hace reuniones en sitios cerrados (...) este es nuestro mejor escenario".



Este escenario contempla:



- No tener pico y cédula

- Regreso gradual de la educación en alternancia

- Horarios escalonados de trabajo por sectores

- Restaurantes hasta las 12 p.m.

- Mayor movilidad general

Tercer pico de contagio en Bogotá. La curva naranja es la proyectada con buen comportamiento; la curva naranja es la proyectada con nueva variante. Foto: Alcaldía de Bogotá

Escenario 2: Nueva variante

La alcaldesa planteó un escenario en el que toma fuerza en Bogotá una nueva variante de covid-19. "Si por desgracia una nueva cepa más virulenta y se vuelve prevalente, la curva no sería esta, podría ser peor que en el segundo pico. Podría ocupar 2.200 UCI", dijo.



Sin embargo, el Gobierno Nacional ha tomado medidas para contener variantes como la de Brasil y Reino Unido.

Escenario 3: Tercer pico 'grave'

"Si la gente se rebela, colapsamos el sistema hospitalario: con o sin nueva cepa. Superaríamos la cantidad UCI disponibles y dispararíamos la mortalidad de Bogotá. (Sería) Mucho peor que el primer y segundo pico", sostuvo la alcaldesa.



Este miércoles la mandataria se refirió al incumplimiento de las normas y sus efectos en la pandemia. "Hacerle trampa al decreto es fácil; hacerle trampa al coronavirus es imposible. Si se forma un pico de contagios, nos obliga a cerrar la ciudad entera", dijo.

¿Cómo estamos hoy?

Estas son las cifras de covid-19 en Bogotá con corte al medio día del 24 de febrero:



Casos acumulados: 652.994

Fallecidos: 13.671



Casos activos: 14.317



Ocupación UCI general: 63,4 %

Ocupación UCI COVID-19: 57,1 %





BOGOTÁ

