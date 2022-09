Un trágico accidente conmocionó al departamento de Cundinamarca la madrugada del miércoles 21 de septiembre. Sobre la 1:30 de la madrugada, el hombre de aproximadamente 48 años, que viajaba por la vía que de Bogotá conduce al municipio de San Antonio del Tequendama, desapareció luego de que su vehículo cayera por un abismo de más de 400 metros debido a la alta velocidad con la que tomó una de las curvas de la vía.



Mucho se especuló sobre el caso de Gerardo Segura: que sufría de depresión y que se pudo tratar de un suicidio, que iba acompañado por un misterioso segundo pasajero y hasta que pudo haber viajado en estado de alicoramiento.

Varios hombres participaron en la búsqueda. Foto: Archivo particular

Luego de que las autoridades hallaron el cuerpo y tras tres largos días de intensa búsqueda, las autoridades fueron descartando una a una estas teorías. Un familiar allegado a Segura le contó a este diario que el hombre no sufría de depresión y que, por el contrario, estaba entusiasmado de celebrar su cumpleaños que tendría lugar el sábado 24 de septiembre.



Las investigaciones de campo y la falta de material biológico en la escena del accidente llevaron a los investigadores a determinar que nunca hubo otro acompañante dentro del carro, pues no había rastro alguno de sangre de ninguno de los posibles ocupantes. Tampoco había marcas o rastros humanos y el panorámico del vehículo no se fragmentó por completo como para poder señalar que la segunda persona pudo haber salido expulsada del carro ante el impacto.

¿Quién era Gerardo Segura?

Apareció el hombre que cayó a un abismo en el Tequendama. Foto: Archivo particular

Gerardo Lino Segura Franco, quien desapareció tras el accidente, es un comerciante oriundo de San Antonio del Tequendama. Este sábado cumplía 48 años.



Es padre de dos hijos (una joven de 18 y un adolescente de 15) y dueño de un restaurante llamado Mi Granja Ecoaventura, ubicado a 3 kilómetros del abismo por la misma vía.



Gerardo Segura había sido concejal de ese municipio y era conocido por la mayoría de pobladores de esa región como una persona servicial y amable. “Él siempre ha vivido acá. Creció aquí, en la finca con todos los hermanos”, afirmó el familiar que habló con EL TIEMPO.



En el municipio donde creció también es recordado por varios vecinos y amigos, quienes lo conocieron en sus facetas como comerciante y político.



“Es un hombre muy correcto, que les daba trabajo a las personas de acá. Y duele, porque uno sabe que estos accidentes ocurren, pero jamás se va a imaginar que va a ser alguien tan cercano”, señaló Orlando Rodríguez, amigo de toda la vida de Gerardo, y quien lo vio por última vez el domingo pasado.



De acuerdo con su familiar, Segura Franco era dueño de una finca en Santandercito, Cundinamarca; durante los últimos años había dedicado su vida al ecoturismo. Además, estaba casado y semanalmente viajaba a Soacha para visitar a su esposa y a sus hijos, quienes vivían en este municipio por motivos de trabajo y estudio.



“Siempre que los visitaba se devolvía a la medianoche y lo hacía solo, por eso me parece muy raro que dijeran que viajaba con otra persona”, dijo el familiar.



Sobre la otra persona que supuestamente estaba dentro del vehículo, de quien se especuló que se trataría de una empleada de su restaurante, ni las autoridades ni los rescatistas han confirmado información.



JONATHAN TORO Y CAMILO CASTILLO