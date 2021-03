Sumapaz calentó ánimos entre Gobierno y Distrito

Luego de que el periódico EL TIEMPO indagó sobre los graves y violentos asesinatos de Damián González, Jimmy Boquerón y Héctor Romero en la región de Sumapaz, presuntamente a manos de disidencias de las Farc, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participó en una mesa del Consejo Nacional de Seguridad realizada en la sede de la Gobernación de Cundinamarca.



Antes de este encuentro, la mandataria local le había enviado al presidente Iván Duque una carta en la que le manifestaba su preocupación por la violencia en Sumapaz.



Hacía un llamado para trabajar unidos como Bogotá-Región y que “no se repita la historia del conflicto armado y violencia”.



Uno de los apartes más polémicos es cuando le López dice que los hechos de violencia ocurridos en la región son producto del incumplimiento de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc e insiste en su cumplimiento, pues considera que si no sucede, la inseguridad en Bogotá y el país será mayor.



“Lo que está pasando en el Meta y el Guaviare es muy grave. Disidencias de las Farc, una llamada Nueva Marquetalia y otra ‘Gentil Duarte’, están atacando y reclutando nuevamente desde la región El Duda a nuestros ciudadanos de la localidad de Sumapaz”.



En la carta también dijo que hay que invertir para fortalecer los acuerdos, no solo aumentando en número los miembros de la Fuerza Pública, como se acordó en el consejo de seguridad realizado en la localidad del sur de la capital, sino apoyar los proyectos sociales de la región. “Es crucial que el Gobierno Nacional les dé viabilidad financiera a los proyectos que la comunidad y la Alcaldía presentaremos ante el Ocad Paz para asegurar la conectividad de internet, el mejoramiento vial y de acueductos verdales, la producción ecosostenible campesina y su comercialización en Bogotá para los campesinos de Sumapaz”.



Pero la reacción del Gobierno Nacional no se hizo esperar, pues consideró que algunos de los pronunciamientos de la alcaldesa carecían de contexto sobre hechos claros dentro del proceso de paz. Las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Palacios, no tardaron en oírse.



Recordó que el origen de la violencia en algunos territorios es el incumplimiento de los acuerdos por varios actores del conflicto. “Queremos ser vehementes. La razón de la violencia es por el accionar de las disidencias de las Farc, el Eln, ‘los Caparros’ y el ‘clan del Golfo’, no es por incumplimientos del Gobierno Nacional con el proceso de paz”.



Agregó que con esto no se está justificando a los terroristas. “Por el contrario, los combatimos. Hay que tener una certeza, el terrorista ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ ni siquiera concluyeron su participación en los acuerdos. Personajes como el ‘Paisa’, ‘Jhon 40’, todos se separaron para seguir en el negocio del narcotráfico y las economías ilegales”. Palacios fue claro es señalar que estos son los actores que ahora son responsables de la ola de violencia y los homicidios en zonas como Sumapaz. “Colombia ha pagado con la sangre de colombianos policías y soldados para combatir a estos criminales”.

El acuerdo

Durante el Consejo Regional de Seguridad Sabana de Bogotá se pactó fortalecer el pie de fuerza de la Policía con 10.500 hombres para este año y con otros 10.500 para 2022.

La Policía Nacional creará la Región de Policía Metropolitana de la Sabana, la cual contará con 340 hombres de investigación criminal. En total se establecieron 12 compromisos interinstitucionales para mitigar los principales delitos que aquejan a la ciudadanía.



“Queremos trabajar en acciones que impacten tanto a Bogotá como a los municipios con los que tiene estrecha relación. El microtráfico es el principal tema sobre la agenda. También tenemos los hurtos, así como el aumento del pie de fuerza”, manifestó el mandatario departamental, Nicolás García.



Diego Molano, ministro de defensa, aseguró: “Tenemos el compromiso con el Plan Mil para combatir el microtráfico, así como en fortalecer el pie de fuerza, para lo cual se incrementarán los recursos. Para ello se dispondrá de 10.500 hombres este año y 10.500 para el próximo. También se sacarán a la calle cerca de 7.000 efectivos de la Policía que están en labores administrativas”.



Pese a todo lo ocurrido, López le agradeció al presidente Iván Duque por su rápida respuesta y permitir el avance de la reunión del consejo regional de seguridad.



