Sobre la 1:00 de la tarde, y luego de más de tres horas de retraso en la agenda, el presidente Gustavo Petro llegó a la Estación de Policía de Kennedy para reunirse con la alcaldesa Claudia López con el fin de hablar de la seguridad de los bogotanos.



La llegada de Petro estuvo precedida por Laura Sarabia, exjefe de gabinete y actual directora de Prosperidad Social; la ministra de Defensa (e), Ana Catalina Cano; el ministro del Interior, Iván Velasco; y el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca.

La alcaldesa López, que llegó desde las 10:30 de la mañana, estuvo acompañada por la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Sandra Hernández; el secretario de Seguridad, Óscar Gómez; y la directora de la Fiscalía Bogotá, Leonor Merchán. Además, estuvieron las titulares de las carteras distritales de Educación, Movilidad, Integración Social y Mujer.

Carlos Ramón González, director del DAPRE; Gustavo Petro, presidente de Colombia y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

A las 12:00 del mediodía, en los pasillos del comando policial se escuchaba que el presidente Petro no llegaría al encuentro con la mandataria de los bogotanos y que iría directo al evento con la comunidad que se desarrolló a pocas cuadras de este lugar.



El helicóptero presidencial salió de la base de Girardot, hasta la base militar de Catam, de ahí, el presidente fue llevado hasta la Dirección de la Policía Nacional y posteriormente tenía que elegir entre cumplir dos compromisos: la cita con la alcaldesa López o el evento del Ministerio de las TIC en el Movistar Arena.

Finalmente, se decantó por llegar al encuentro que se había postergado en varias oportunidades con la alcaldesa López y que estuvo antecedido por un choque de ideas entre los mandatarios que van desde la designación de más pie de fuerza, los portazos que el gobierno le ha dado a los proyectos de movilidad de la capital y, más recientemente, la polémica por los recortes en las transferencias monetarias para más de 161.000 bogotanos.

La alcaldesa Claudia López ha criticado las incidencias de Gustavo Petro sobre decisiones distritales en proyectos de movilidad. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La reunión comenzó con un clima de disposición entre los diferentes asistentes, y según conoció este diario, cada uno tuvo cerca de 15 minutos para exponer sus puntos luego de una exposición de la Alcaldesa sobre tres temas clave: seguridad, educación y transferencias monetarias.

No hubo espacio para hablar de los problemas del Metro, de la negativa del Mintransporte sobre el Regiotram del Norte ni de los subsidios a la tarifa del TransMilenio; el mismo presidente lo dijo.



Las declaraciones de los mandatarios dejaron claro el tono de la reunión. Un cuadro de Petro y López frío y distante, fueron la característica de la rueda de prensa. Eso sí, siempre cordiales y ceñidos a los protocolos que ambos mantienen por los cargos que ostentan.

Un cuadro de Petro y López frío y distante, fueron la característica de la rueda de prensa. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Sin embargo, en el discurso de la alcaldesa López, no faltaron los comentarios sobre los puntos en los que hay desacuerdo; que son dos de los tres discutidos en la reunión. Durante los 29 minutos de intervención de López, el Presidente jamás le dirigió la mirada.

Pero las declaraciones del jefe de estado también estuvieron envueltas en la incertidumbre. Tras dos horas de reunión, la oficina de prensa señaló que solo López se pronunciaría; no obstante, ante la presencia de los medios, al Presidente no le quedó de otra que no subirse a su camioneta y entregar un comunicado conjunto con la alcaldesa.

“Debemos agradecerle al presidente que en este año ha habido un cambio de actitud mucho más considerada con Bogotá (...) y queremos agradecerle mucho al presidente esta atención que le da al tema de seguridad, convivencia y justicia a nuestra ciudad porque lo necesita”, inició la alcaldesa López.​

Durante los 29 minutos de intervención de López, el Presidente jamás le dirigió la mirada. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Pero aunque hubo un reconocimiento al apoyo en dos ejes fundamentales de la seguridad en Bogotá, como la descongestión de las Estaciones de Policía y URI y la entrega del lote de la Picota para la construcción de la segunda Cárcel Distrital, también se hicieron evidentes los puntos que no lograron converger.

“En materia social sí tenemos un amable desacuerdo, en el que no voy a profundizar, hicimos una solicitud en materia de modificación de las transferencias monetarias y el presidente nos ha dicho que su política es distinta (...) en eso no coincidimos y no habrá cambios en la política de transferencias monetarias para Bogotá por parte del Gobierno, desafortunadamente”, señaló la alcaldesa.



El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Otro de los puntos de tensión fue la decisión del Gobierno, comunicada por el ICBF, de no recibir en propiedad el Centro de justicia penal restaurativa de Campo Verde, en Bosa, que tiene cupo para 200 jóvenes que delinquen y a los que los jueces les han impuesto medida privativa de la libertad.

“El Icbf nos ha dicho que no lo recibirá porque la política nacional no es que los jóvenes estén privados de la libertad, sino que haya procesos de reconciliación. De nuevo, otro amable desencuentro, porque no comparto esa decisión, les agradezco su franqueza, y Bogotá tendrá que mirar qué otro uso se le puede dar”, explicó López.

El presidente Petro, sin entrar en discusión, explicó los motivos de sus decisiones. Dijo que Bogotá se ha convertido en una de las ciudades con menor tasa de criminalidad en el país, pero que le preocupa el crecimiento en los homicidios.



En ese sentido, Petro coincidió en que la ciudad está “colgada” en pie de fuerza, pero que es un tema nacional que ha estado impulsado por la agudización del conflicto.



La policía fue llevada a las zonas del país que estaban desprotegidas y Bogotá fue castigada por esa situación FACEBOOK

TWITTER

“La policía fue llevada a las zonas del país que estaban desprotegidas y Bogotá fue castigada por esa situación”. Aunque no dio un número exacto uniformados que llegarían a la ciudad, si advirtió que a “mediano plazo” todos los policías que estén haciendo labores administrativas deberán regresar a la calle y que estos serán reemplazados con civiles, “naturalmente Bogotá se beneficiará de esto”.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Al tema de la renta ciudadana el presidente no le dio muchas vueltas y explicó que el cambió de los criterios de distribución del dinero se deben a que la “pequeña” cantidad que se estaba dando, a grandes cantidades de personas, no estaba dando resultados positivos en la mitigación de la pobreza.

“Ahora daremos una cantidad que nos permita sacar a la gente de la pobreza y la pobreza extrema estadísticamente (...) el hecho de aumentar el dinero por familia nos obliga a focalizar porque no tenemos plata para todos”, señaló el presidente.

El encuentro tuvo un sabor agridulce para la ciudad y para la mandataria, pues, de todas las peticiones que se le hicieron al Gobierno, solo se salvaron las relacionadas con educación (ver nota anexa); por lo demás, el presidente le volvió a cerrar los caminos a varias iniciativas de la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO.