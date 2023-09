Economía y corrupción, las grandes preocupaciones del candidato a la gobernación de Cundinamarca por el partido Dignidad y Compromiso, Yeilor Espinel.



En entrevista con EL TIEMPO, el aspirante, quien ya ha sido dos veces candidato a la Cámara de Representantes y trabaja en la actualidad como profesor, habló de sus propuestas y dio opiniones sobre temas claves para el Distrito y el departamento.



“Hay dos flagelos que golpean a Cundinamarca, por un lado, ruina económica y corrupción imperante. Según cifras del Dane, al año 2022 hay un poco más de 300.000 personas en pobreza extrema, y a eso le sumamos que 4 de cada 10 hogares se perciben como pobres y 450.000 más están en situación de pobreza”, indicó Espinel.

El candidato de Dignidad y Compromiso dijo que su principal propuesta es la lucha por la transparencia y la anticorrupción en el departamento, pues dice que quienes han estado en el cargo “no han sido efectivos en la lucha contra la corrupción”, y agregó que, según cifras de la Fiscalía, en el 2017, de los 93 planes de ordenamiento territorial (POT) que estaban investigados por volteo de tierras, 31 pertenecían a Cundinamarca, “tenemos el título del campeón nacional del volteo de tierras”.



Y dijo que para atacar este problema iba a crear una oficina encargada de transparencia y corrupción.

Sobre la Región Metropolitana dijo que está de acuerdo con un proceso de integración, pero que sea en condiciones de igualdad y beneficio. “Lamentablemente, desde el 2019 lo que hemos encontrado en las propuestas tanto en el acto legislativo como en la ley orgánica no corresponden a ese principio”.



Explicó también que le preocupan tres aspectos: la pérdida de autonomía e interdependencia de los municipios frente al desarrollo económico y social; que se cree una “hiperburocracia innecesaria que va a sobrecargar las finanzas municipales y de la gente” y la participación ciudadana.



En materia de servicios públicos, Espinel dijo que en principio va a implementar mayores controles en los procesos de urbanización desmedida. “Han creado conjuntos de 20.000 o 40.000 personas sin dotación habitacional, ni acueducto, ni alcantarillado. Esto es un drama. Recientemente, estuve en una reunión en Madrid, donde la gente pasa dos o tres días por semana con cortes de agua”.



Para este problema que se ha agudizado, el candidato dice que si llega al cargo, revisará las inversiones para hacer las obras e implementar los contratos.



“La venta de agua en bloque tendría que ser objeto de la Región Metropolitana, donde toca cambiar ese modelo que no beneficia a los municipios de Cundinamarca, que repito es quien provee el agua, pero la compra, y yo creo que esta figura podría ser una oportunidad para renegociar todos esos procesos”, aseguró.

Respecto a la movilidad, que en los últimos años se ha vuelto crítica, incluso, dentro de los municipios, Espinel dijo que “todos los proyectos que estén contratados al 1.º de enero y estén funcionando se continuarán”.



No obstante, sobre los proyectos de movilidad en los que están trabajando Bogotá y Cundinamarca dijo que “el Regiotram del Norte hasta el momento está en estudios de prefactibilidad y el de Occidente llevan ocho años esperándolo”.



Comentó además que no está de acuerdo con que TransMilenio llegue hasta Chía o municipios de la Sabana. “No, por dos razones, primero, porque el modelo en el que está montado puede afectar a una gran cantidad de usuarios y empresarios de transporte público, que como en el caso de Soacha o Sábana Centro se pueden ver afectados si no se les entrega una posibilidad de transición que los incorpore”.



Y, como segunda instancia, dijo que va a generar unos esquemas tarifarios “que van a encarecer los gastos de los cundinamarqueses a la hora de viajar de Bogotá a Cundinamarca”.



En cuanto a la inseguridad que se ha ido expandiendo a los municipios, dijo que iba a reformular la política departamental de seguridad y convivencia. “En términos operativos es necesario un reforzamiento del pie de fuerza. Somos aproximadamente 3,4 millones de habitantes, el estándar de Naciones Unidas señala que debe haber 300 policías por cada 100.000 habitantes; el estándar nacional, 220 por cada 100.000, y la realidad es que en Cundinamarca para elecciones se anuncia un pie de fuerza de hasta 5.000 personas”.



Y agregó que implementará capacitaciones en derechos humanos para atender población diferencial, en atención a la mujer y género, y en violencia familiar.

