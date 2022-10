Durante las últimas semanas, la capital del país ha venido atravesando una fuerte temporada de lluvias que ha causado una serie de inundaciones en algunas zonas de la ciudad. Las autoridades mantienen la alerta sobre los niveles del río Bogotá y Suárez para prevenir posibles desbordamientos y calamidades ambientales.



De acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se refirió al tema hace unos días, la temporada de lluvias en la ciudad se extenderá hasta finales de noviembre. “Entre septiembre y noviembre de este año tenemos un fenómeno de temporada invernal. Es un riesgo para la ciudad, para la salud y la seguridad pública. Hay riesgo de inundaciones, de corrientes torrenciales y de eventuales deslizamientos. Se le pide a la ciudadanía que estén preparados y en estado de alerta”, mencionó la mandataria.



No obstante, el Idiger mencionó que si bien la ciudad verá una temporada de mucha lluvia, está no será intensa ni prolongada.



Por su lado, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó que los niveles de los ríos Bogotá y Suárez permanecen actualmente estables y sin riesgo de desbordamiento pese a las lluvias que han caído sobre gran parte de ambas cuencas. Sin embargo, Giovanny Villamil, director de Recursos Naturales de la CAR, señaló que la corporación realiza monitoreos 24 horas al día y siete días a la semana para verificar que tanto las cuentas como los caudales estén en niveles normales.



De acuerdo con las mediciones de la Red de Monitoreo de la CAR, para el caso del río Bogotá, en la estación Tocancipá (cuenca alta), los niveles han fluctuado entre 2,43 y 2,50 metros; medición que no preocupa todavía porque el nivel de alerta es de 4,50 metros.



Para el caso del río Suárez, la corporación explicó que el volumen de agua en el embalse El Hato registra un nivel ascendente con 10,125 millones de metros cúbicos, pero se mantiene en el 80 por ciento de su capacidad total y se encuentra moderadamente por encima del promedio, por lo que las autoridades descartan riesgo por el momento.

Alerta en Sumapaz

El capitán del departamento de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, señaló que las autoridades de gestión del riesgo están en alerta por posibles crecientes súbitas en el río Sumapaz. “Tenemos principal atención en los municipios de Pandi, Ricaurte, Silvania, Cabrera y Arbeláez; por eso les recomendamos a todas las personas ribereñas de esta zona a que estén atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro”.



Las zonas afectadas



Ahora, según el Idiger, los sectores donde las precipitaciones usualmente son más fuertes son las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, San Cristóbal, Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar. De hecho, las lluvias de la semana pasada y de este puente festivo dejaron afectaciones en zonas de Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. En estas dos últimas se presentaron encharcamientos y láminas de agua mayores a 10 centímetros.



El director del Idiger, Guillermo Escobar, solicitó a los alcaldes locales hacer “las acciones de inspección, vigilancia y control a la ocupación de suelos de protección por riesgo, acompañar el proceso efectivo de reasentamiento de familias en alto riesgo y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de los documentos técnicos emitidos por el Idiger”.

Las recomendaciones



Debido a estas alertas, las autoridades han emitido un paquete de recomendaciones para los ciudadanos que viven cerca de los ríos y en general para toda la población en medio de la temporada invernal.



En primer lugar, Gestión del Riesgo recomienda no arrojar basura ni escombros a canales, quebradas o ríos; también hacen un llamado enfático a cumplir con los horarios para sacar las basuras de los hogares y depositarlas solo en los lugares asignados para esto.



En el caso de tormenta eléctrica, mantenerse en lugares seguros, evitar terrazas, zonas al aire libre, árboles, torres metálicas y carpas, y apagar los equipos electrónicos. Pero si lo que se presentan son fuertes vientos, entonces se recomienda estar lejos de cables, árboles y postes de energía.



Finalmente, el capitán Álvaro Farfán, de Bomberos Cundinamarca, recomendó mantener a la mano los números telefónicos de los canales de emergencia y estar atentos a las recomendaciones de las autoridades en medio del invierno.



REDACCIÓN BOGOTÁ