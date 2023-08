Segundos después de producirse el temblor en Colombia de este jueves 17 de agosto, una mujer fue rescatada en Soacha tras ser víctima de agresiones por parte de su pareja. La víctima alertó a los vecinos que estaban en las calles justo en medio de la evacuación.

Las autoridades acusan al hombre, de 31 años, de provocarle diferentes lesiones en el rostro, manos y pies; igualmente, cortes y quemaduras en su cabello. Según su testimonio, la obligaba a permanecer encerrada en una casa del vecino municipio a Bogotá.

Estaba retenida cuando, sobre las 12:05 p. m. del jueves, se produjo el temblor de magnitud 6,1. De inmediato, se activaron las alamas para evacuar y la ciudadanía salió de sus residencias. Algunos se preocuparon al verla gritar por la ventana y llamaron a la Policía.

"Fue en el marco de la evacuación, después del movimiento telúrico. La mujer se asomó por la ventana y pidió ayuda", precisó el coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía de Soacha, para Citytv.

La mujer fue rescatada por la Policía. Foto: YouTube - EL TIEMPO

Uniformados arribaron a la residencia de inmediato y capturaron al victimario en flagrancia. De acuerdo con la información de las autoridades, la mujer había estado más de 36 horas en la casa siendo víctima de agresiones.

"Me encerró en la habitación y ahí fue cuando la Policía llegó. No sé cómo abrieron porque la puerta tenía seguro. Cuando ingresaron, el hombre dijo que no quería ir a la cárcel", expresó la mujer para Noticias Caracol.

La mujer, quien es madre de tres niños, permanece bajo observación médica.

Por su parte, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía por los delitos de tentativa de Feminicidio, tortura y lesiones personales. Un juez definirá si lo envía a la cárcel mientras se adelanta el proceso pertienente.

Este hombre tendrá que responder por tentativa de feminicidio. Foto: Policía Metropolitana de Soacha

#NoEsHoraDeCallar

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

Recuerde que también puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



Así mismo, puede hacer marcando el 123 de la Policía Nacional.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS