Sobre el medio día de este jueves 17 de agosto, un fuerte sismo de magnitud 6,1, con epicentro en el Meta, se sintió en distintos puntos del país, incluyendo a la ciudad de Bogotá.



Tras la emergencia, el Idiger, junto con el cuerpo de Bomberos de Bogotá y la Alcaldía, afirmaron que hay siete edificaciones que están siendo revisadas:



-World Trade Center

-Calle 82 con carrera 11

- Centro Comercial Titán Plaza

- Centro Comercial Centro Mayor

- Alcaldía de Teusaquillo

- Alcaldía de San Cristóbal

- Calle 152 con avenida Boyacá.



Cabe resaltar que la alcaldesa Claudia López y las diferentes entidades del Distrito ya dieron un parte de tranquilidad y afirmaron que no se presentaron daños significativos en la infraestructura de la ciudad.



El centro comercial Titán Plaza escribió en sus redes sociales lo siguiente: "Afortunadamente no presentamos afectaciones a nuestros visitantes, clientes, locatarios, proveedores o colaboradores. El Centro Comercial ya se encuentra operando con normalidad, agradecemos a nuestros visitantes la comprensión".



Por su parte, las autoridades del World Trade Center aseguraron que la foto que ha circulado en redes sobre una dilatación en la construcción ya existía y que, por lo tanto, no tuvieron mayor afectación.



"Ya se hizo revisión visual de fachadas, de verticalidad y no hay riesgo ni afectación en la estructura. se está adelantando comunicación oficial, para que haya completa tranquilidad".



#IdigerInforma || Comunicado oficial de la @Bogota sobre el temblor de magnitud de 5.9, presentado hacia el mediodía en la capital.



Se descartan preliminarmente afectaciones graves a infraestructura, servicios y transporte público. pic.twitter.com/q8dYrm2Pca — IDIGER (@IDIGER) August 17, 2023

El Idiger, por otro lado, señaló que las personas ya pueden retornar a sus lugares de trabajo y volver a sus labores cotidianas. Si llegan a encontrar afectaciones en algún lugar, deben reportarlo al 123.



La alcaldesa Claudia López, por su parte, aseguró en sus redes sociales que "el único incidente grave reportado fue el lanzamiento al vacío desde un décimo piso de una edificación de viviendas de una mujer en Madelena, aparentemente por descontrol nervioso".



Y agregó: "Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos con equipos de salud a quienes estaban con ella en la vivienda. Nuestras condolencias y solidaridad".

Recomendaciones

La mandataria, asimismo, informó a los ciudadanos que, en caso de que se presente una nueva réplica o un nuevo temblor, sigan las siguientes instrucciones:



1. Evacuen por las escaleras. No usen ascensores



2. Diríjanse al punto de encuentro más cercanos establecido en los próximos de evacuación.



3. Reporte cualquier afectación al 123



4. Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades.



"Los temblores no son precedibles. Estén atentos y tranquilos y sigan las instrucciones de las autoridades (...) Un abrazo a todos. Por favor mantengamos la serenidad y la tranquilidad. Juntos superamos este incidente y seguimos atentos", añadió.

El PMU Distrital da de momento por superado el incidente del fuerte temblor. Mil gracias por mantener la serenidad. No hubo afectaciones materiales graves. Fue más el susto.



Sigan por favor en este momento estas instrucciones:

1. Reingresen a sus viviendas y lugares de trabajo.… pic.twitter.com/e96mX0n5MQ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 17, 2023

