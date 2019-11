Temas claves que debe saber sobre las marchas en la ciudad

El secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, explicó que están preparados para afrontar los distintos escenarios que plantee la movilización social programada para este jueves y recordó que en las más de 2.600 marchas que se han llevado a cabo en la ciudad desde que empezó la alcaldía de Enrique Peñalosa, solo en el 6 o 7 por ciento de los casos ha habido alteración al orden público o confrontaciones violentas.

“Estamos preparados para tres escenarios, de acompañamiento de movilizaciones pacíficas, de garantizar normalidad en la ciudad y de actuar en caso de que tengamos afectaciones de bienes o personas”, expresó el funcionario.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, afirmó recientemente que garantizará le seguridad y movilidad de quienes no harán parte de la jornada.

“Invito a los ciudadanos a la tranquilidad. Aquí, ustedes pueden estar seguros de que tienen unas instituciones que van a garantizar el funcionamiento de la ciudad. Invito a los ciudadanos a que vayan al trabajo, a que los colegios funcionen de manera normal”, dijo el alcalde Peñalosa.



Se espera que haya concentraciones en las sedes de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital, además en el parque Nacional.



Entre las principales recomendaciones están abstenerse de usar carro particular en horas de la tarde, procurar regresar a casa lo más temprano posible y, en caso de que tenga un vuelo programado, dirigirse con antelación al aeropuerto El Dorado.

Recuerde que toda la información de movilidad la puede consultar, en tiempo real, a través de la cuenta @BogotaTransito y el minuto a minuto de ELTIEMPO.COM.

Puntos de concentración

Según información oficial de los organizadores, este jueves habrá ocho puntos que esperarán a participantes durante horas de la mañana:

-Parque Nacional (hora prevista, 10 a. m.).

-Gobernación de Cundinamarca.

-Universidad Nacional

-Sena de la carrera 30 con av. Primero de Mayo.

-Hospital San Juan de Dios.

-Sevillana con autopista Sur.

-Plaza de la Hoja (carrera 30 con calle 19).

-Calle 100 con carrera 11, para concentración de la universidades del norte.

Los grupos irán a la plaza de Bolívar. Toda la información se encuentra en www.paronacional.co.

Denuncie agresiones

Ante la posibilidad de que haya acciones de alteración del orden, las autoridades no solo recordaron que actuarán para mitigar las afectaciones de bienes públicos y privados, sino que también garantizarán la seguridad de quienes no participarán en las protestas. En concreto, la Policía puso a disposición de la ciudad la línea telefónica fija 5189287 y la celular 3143587212, y el correo electrónico fuentes@dipol.gov.co para informar de hechos de violencia. “Si tiene información sobre grupos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana en su localidad, llámenos, absoluta reserva”, recomendó la Mebog.

Dispositivo de seguridad

Cerca de 5.000 policías, en sus diferentes especialidades, estarán distribuidos en distintas zonas y acompañarán las marchas con los gestores de convivencia y la Personería. “Lo que nos ha solicitado el alcalde es que nos preparemos para el acompañamiento de una movilización pacífica, para garantizar los derechos de quienes no van a participar y estar atentos para no tener problemas de orden público”, dijo el secretario de Seguridad, Jairo García. Esta tarde se conformará un comité de seguimiento integrado por distintas entidades, desde el que monitorearán el inicio, avance y finalización de las protestas.

Universidades sin clases

Algunas universidades privadas suspendieron sus clases durante la jornada del jueves. Entre las que han tomado esta decisión están la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, las universidades de los Andes, del Rosario, La Gran Colombia, la Javeriana, la Universidad Central y la Universidad Externado de Colombia. La Javeriana explicó que cancelaron las actividades académicas durante este día debido a los problemas de movilidad se podrían presentarse. Mientras tanto, instituciones como la U. Central y La Gran Colombia invitaron a sus estudiantes a rechazar cualquier manifestación de violencia.



(Le puede interesar: Las universidades que han cancelado clases por el paro de este jueves)

¿El Ejército acompañará las marchas?

​Ante la presencia de soldados del Ejército en varios puntos de la ciudad, principalmente en el centro, Jairo García afirmó que esto no es algo nuevo y que las Fuerzas Militares siempre han tenido un rol en la política de seguridad del Distrito. Afirmó que Bogotá no está militarizada, que los soldados no tendrán ningún papel en las protestas y que el acompañamiento a los manifestantes será responsabilidad de la Policía y el Distrito. “Los soldados estarán en puntos de custodia de bienes estratégicos como los equipamientos militares y de infraestructura del agua y energía; ese es el trabajo que se les ha encomendado, pero en general van a estar encuartelados”, explicó.

¿El aeropuerto será punto de encuentro?

Durante las últimas semanas se han realizado reuniones con los promotores de las marchas para conocer horarios, puntos de concentración y rutas de las movilizaciones. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con que se ha propagado el rumor de que algunos manifestantes pretenden tener como uno de los puntos de concentración el aeropuerto El Dorado. El secretario de Seguridad, Jairo García, fue enfático en señalar que solicitará que este lugar no sea considerado. “El aeropuerto no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un punto de movilización. Es un bien estratégico y no tiene las condiciones para que ahí se desarrolle una manifestación”.

TransMilenio operará normalmente

Hasta el momento se tiene previsto que el sistema TransMilenio operará normalmente durante la jornada de movilizaciones. Es decir, dispondrá de los 427 servicios de seguridad privada con los que cuenta para cubrir las estaciones y troncales, con los 823 policías del Comando de Policía de TransMilenio, con 252 mediadores en 31 puntos priorizados para estar dando información sobre cualquier novedad en el sistema, y las 176 cámaras de seguridad adicionales a las de la operación. Sin embargo, informaron que hoy se estarán haciendo reuniones para prever alguna situación de emergencia, teniendo en cuenta que TM suele ser afectado por los vándalos.

Protección al comercio

​En el Distrito afirmaron que se ha reunido con Fenalco, centros comerciales, grandes superficies y la Policía para fortalecer la comunicación sobre rutas y horarios de las protestas. “Vamos a estar en permanente comunicación sobre cualquier afectación, también hemos dado recomendaciones en trabajo conjunto con vigilancia privada”, dijo García. Agregó que la ciudad no cuenta con una póliza contra el vandalismo per se, o por las afectaciones de una movilización social. "Lo que sí hemos tenido es que apoyamos cuando hay actos de terrorismo", explicó. Sin embargo, la Policía puso a disposición la línea antiterrorista 018000919621.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET