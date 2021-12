‘Teletón tiene una nueva gran misión, ayudar a los enfermos del covid-19’

A partir del 3 de diciembre se realizará en Colombia Teletón 2021, la iniciativa que busca crear conciencia sobre la importancia de ayudar a miles de personas con discapacidad motora, cognitiva y auditiva.

Este año el programa, que ha beneficiado a miles de colombianos, está a cargo de la alianza entre el Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón, quienes, desde hace dos años han logrado atender a 398.327 usuarios. El periódico EL TIEMPO habló con José Ignacio Zapata Sánchez, director de ambas causas.

¿Desde hace cuánto tiempo se unieron la Fundación Teletón y el instituto Roosevelt?



Ambas organizaciones se unieron desde hace tres años para crear la red de prestación de servicios de salud más grande del país para las personas en condición de discapacidad. Integrar los servicios potencia sus capacidades después de tantos años de existir en Colombia.



Venimos de una pandemia que ha cambiado las formas tradicionales en las que se desarrollaban este tipo de eventos. ¿Este año cómo va a ser Teletón?



El evento cambia es sus formatos. Ya no veremos la campaña tradicional pero sí mucho movimiento en los medios digitales como las redes sociales, pero también trabajaremos de la mano con la prensa, la radio y la televisión. El 8 de diciembre a las 10 de la noche vamos a estar en todas las cadenas y en todos los canales de televisión. Ahí no solo rendiremos cuentas, sino que aunaremos esfuerzos para recaudar más fondos.

¿Cuál es la meta?



Tenemos bastantes metas, pero, en particular, queremos atender a 22.000 nuevos pacientes. Muchos de estos padecen las consecuencias de haber tenido covid-19 y ahora tiene problemas neurológicos, pulmonares y del equilibrio a raíz de la enfermedad.



¿El Instituto Roosevelt qué experiencia le suma a la atención de estas problemáticas?



El Instituto Roosevelt cumplió 74 años de prestar servicios, en particular a la niñez con discapacidad y con problemas que requieran rehabilitación en Colombia. Somos expertos en enfermedades neurológicas, en epilepsia, en enfermedades como la escoliosis, la displasia de cadera, el pie equinovaro. También tratamos distrofias musculares y enfermedades huérfanas siendo nosotros el primer centro de referencia nacional y por todo esto es que nos unimos con Teletón porque nuestro propósito es muy similar, se identifican las misiones.

Quisiera profundizar en el tema de las ayudas para víctimas del covid-19...



Desde julio del año pasado empezamos a ver la necesidad de incursionar en la atención, particularmente de personas adultas, que habían sufrido de covid- 19. Muchos de ellos comenzaron a padecer de dificultades de memoria, pérdida del equilibrio, dolores articulares, sensación de ahogo y dificultades para respirar, entre otros.



El síndrome post covid es una enfermedad de la que todavía nos falta aprender mucho. Ya llevamos más de 1.000 personas atendidas en todo el país. Nosotros tenemos un servicio de atención domiciliaria y de telemedicina y así hemos podido hacer la mitad de las intervenciones tanto de rehabilitación como de consulta especializada. Esto es muy bueno porque los pacientes no tienen que desplazarse de su hogar.



Tenemos una plataforma muy robusta de telemedicina y cerca de 200 profesionales atentos a este tipo de atenciones, incluso tenemos un servicio de salud mental con 60 profesionales que están atendiendo las enfermedades propias de la infancia y de la adolescencia como el déficit de atención de los niños, los problemas de escolaridad que se han incrementado tanto a causa del encierro de la pandemia y las dificultades para que vuelvan a retomar su escolaridad.



¿Ustedes también están centrando su atención en lo mental?



Sí, tenemos un servicio muy robusto y una experiencia importante en temas como el déficit de atención o la hiperactividad en los niños. También tenemos un servicio grande para aquellas patologías del espectro autista y en estos casos es muy difícil sacar a los niños del contexto de su hogar, ahí la telemedicina ha sido muy buena. Ellos son muy reacios a los ambientes hospitalarios. Esta modalidad de atención nos ha permitido atender a más de 150 niños de todo el país, tanto en nuestra sede hospitalaria como a través enlaces ambulatorios.

¿Qué ha sido lo más gratificante de esta alianza?



Lo más grato ha sido la receptividad y el reconocimiento de nuestros pacientes. Hemos hecho mediciones sobre la satisfacción de ellos con nuestros servicios particularmente en este tiempo de la pandemia y la satisfacción en la atención tanto presencial como virtual es del 98%. El cumplimiento de las expectativas terapéuticas y la adherencia a los tratamientos en ambas modalidades son cercanas al 100%. Hemos logrado impactar la salud y el bienestar de estos pacientes en una proporción cercana al 100%. También es muy gratificante ver un equipo humano de cerca de 1.000 personas que integran la fundación Teletón y el Instituto Roosevelt volcados para generarle bienestar a la población.



¿Qué dificultades han tenido?

La gente cree que el sistema de salud colombiano cubre toda la asistencia a las personas en condición de discapacidad y eso tiene mucho de cierto, pero también hay una parte no cubierta que cada persona tiene que asumir. Un copago de 30.000 o 40.000 pesos para una persona que gana el mínimo no es fácil de pagar, más si se sufre de una enfermedad crónica. Sacar todos los meses este dinero no es fácil. Ahí es cuando Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón están atentos para ayudar a esa población no cubierta por el sistema. También tenemos un programa muy amplio de cuidadores que nos permiten ayudarles a generar emprendimientos para que tengan auto sostenibilidad. Todo esto ayuda a que sus vidas no sean tan difíciles.

¿Cómo se puede ayudar en esta causa?



Es muy fácil. Simplemente pueden entrar a la página web de la Fundación Teletón y acceder a través del botón donar. Allí se pueden encontrar seis alternativas distintas para vincularse a la causa. Se pueden hacer aportes pequeños de 10.000, 30.000, 50.000 pesos hasta grandes contribuciones.



¿Una persona que se encuentra en condición de discapacidad física y mental cómo puede acceder a ayudas?



También es muy simple. Tanto en la página Instituto Roosevelt como de la Fundación Teletón hay acceso a un formulario en donde cada persona puede registrar su caso. Uno de nuestros expertos estará comunicándose con ellos para mirar cómo podemos ayudarle dependiendo de su situación de salud.



¿La creciente en la inseguridad en la ciudad ha generado un aumento en el número de personas en condición de discapacidad?



No tengo ese dato concreto pero lo que sí hemos visto es que eso ha generado una barrera de acceso para que las personas en condición de discapacidad accedan a los servicios de salud. Ellos tienen temor de salir de casa, más si tienen una limitación motriz, auditiva o visual. Los ladrones no discriminan a la hora de atacar. Por eso la atención virtual se ha vuelto tan importante.



Un mensaje para que todos ayuden en esta causa



Colombia está un momento de incertidumbre donde vale la pena creer en buenas causas como las de nosotros. Hemos demostrado por más de 70 años que hemos podido prestar servicios a pesar de las dificultades y la adversidad.

¿Cómo ayudar?

Para sumarse a la Teletón 2021, los colombianos podrán hacer sus donaciones a partir del 3 de diciembre a través de los siguientes canales:



Página web: https://teleton.org.co/ donde encontrarán las pasarelas de PayU y Mercado Pago.



Puntos RED VIA a nivel nacional: Con el código 888888



Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 00088888-3 a nombre de Fundación Teletón Nit.: 860.041.117-9.



Bancolombia: Cuenta de ahorros No. 96363803684 a nombre de Fundación Teletón Nit.: 860.041.117-9.

