Teleférico de Monserrate mantendrá cierre indefinido por accidente

Han pasado tres días desde que se presentó el choque de dos cabinas con las plataformas en donde se aborda el servicio, arriba y abajo, del emblemático cerro de Monserrate, y no hay respuestas sobre las causas del accidente del 24 de diciembre.

Según la directora de comunicación y mercadeo del Teleférico de Monserrate, Alexandra Moreno, a las 4:29 de la tarde de ese día el teleférico no frenó como debía hacerlo. La investigación deberá establecer por qué.



Mientras se adelantan las indagaciones, el teleférico se encuentra fuera de servicio, y los ciudadanos solo pueden acceder en esta temporada decembrina por el sendero peatonal o a través del funicular.



La Superintendencia de Puertos y Transportes explicó que en ejercicio de sus funciones arrancó “la supervisión para determinar las causas del accidente del teleférico de Monserrate para implementar las acciones correspondientes”. Sin embargo, la entidad confirmó que por el momento se encuentra recopilando la información del hecho y no hay una investigación formal.



El accidente se reportó hacia las 4:37 de la tarde del lunes 24 de diciembre.



Aparentemente, una cabina que iba bajando no alcanzó a frenar a tiempo y chocó contra la rampa de descenso de pasajeros, según explicó Cerro de Monserrate en un comunicado ese día. Como el sistema opera en cadena, la cabina que subía en ese momento también se golpeó en la parte superior.



Por este hecho, 28 pasajeros del sistema tuvieron que ser valorados por personal médico y por los socorristas que atendieron la emergencia, y 25 personas fueron trasladadas a hospitales y clínicas.



Entre ellos se encontraban dos mujeres en estado de embarazo y un menor de edad. Además, había 14 extranjeros que estaban visitando el cerro: cinco de Estados Unidos, tres de Alemania, tres de Brasil, dos de Bélgica y uno de Inglaterra.



Sobre el estado médico de los heridos, diez fueron remitidos ese día al Hospital Militar, ubicado en la localidad de Chapinero. Según explicó este centro asistencial, ese día, hacia las 5:30 de la tarde, recibieron a los pacientes que resultaron lesionados en el incidente. Allí recibieron atención por parte de los servicios de medicina familiar, neurocirugía, otorrinolaringología y ortopedia; algunos de ellos fueron valorados por el servicio de Cirugía Plástica.



Sin embargo, la institución señaló que “todos los pacientes fueron dados de alta en el transcurso del 25 de diciembre, diagnosticados con trauma leve y manejo ambulatorio”.



Por su parte, el hospital San Ignacio, a donde fueron trasladados otros cinco pacientes, explicó que todos recibieron atención de inmediato –dos de ellos eran extranjeros–, pero que a todos se les dio de alta el mismo 24 de diciembre, con recomendaciones médicas. Los demás pacientes que fueron atendidos en centros asistenciales fueron dados de alta.



Solo en la Clínica El Country permanece la única paciente que aún estaba hospitalizada. Aunque no revelaron detalles de su estado de salud, en ese centro asistencial indicaron que su diagnóstico es favorable, aunque aún no se tiene fecha de su salida.

‘Estaba esperando la cabina cuando chocó’: turista

Michelle Rincón tiene parientes que viven en el extranjero y habían llegado a Bogotá para pasar la Navidad. Por eso, a las 11 de la mañana del 24 de diciembre subieron al icónico lugar, ubicado a 3.152 metros de altura.



Hacia las 4:30 de la tarde iban a bajar, pero su hermana se retrasó, por lo que dejaron pasar a un grupo de turistas que abordaron la cabina que chocó en la parte baja del cerro.



“Estábamos parados con mi familia esperando la que subía cuando esta chocó. Como había tanta gente, se generó la conmoción. Lo que hizo el personal del cerro fue sacar los heridos, y de una vez a nosotros que esperábamos”, explicó con tono de queja la joven.



Señaló que pasaron varios minutos antes de que llegara la ayuda. “Los turistas que estábamos en el cerro comenzamos a pasarles papel, y lo que tuviéramos para atenderlos, porque algunas personas estaban sangrando”, comentó.



De ahí tuvieron que esperar 40 minutos para que pudieran descender por el funicular, que fue habilitado para evacuar a los visitantes.



REDACCIÓN BOGOTÁ