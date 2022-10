Se inicia hoy en la Universidad de los Andes el Techdemocracy Venture Day Latinoamérica, una iniciativa de IE University y el Departamento de Estados de Estados Unidos, que busca auspiciar los emprendimientos cuya tecnología brinde un refuerzo a la democracia.



Las iniciativas finalistas son tres: la primera, Govlink, una plataforma peruana que ofrece generar oportunidades de conexión entre entidades de gobierno o cooperación internacional y proveedores govtech de Iberoamérica.

Tech4democracy Venture Day Latinoamérica, Bogotá Foto: IE Business School

La segunda es Evoting, una scale up chilena especializada en votación electrónica, y la tercera es la colombiana Datasketch, empresa de tecnología social creada en 2015 para promover el uso responsable de las tecnologías de la información y de los datos.



Los finalistas tendrán la oportunidad de competir por un premio monetario en un evento global final, y también obtendrán acceso acelerado a una membresía de Microsoft for Startups Founders Hub de hasta cuatro años, que incluye créditos de nube hasta por $ 150.000 en créditos nube para nuevas empresas calificadas, software de productividad gratuito, comunidad de mentores y orientación técnica.



La edición latinoamericana del evento también contará con una competencia global especializada en scaleups basadas en 'Web3' que refuerzan la democracia.



Las finalistas serán Idena, la primera cadena de bloques basada en principios democráticos; Impacta Finance, brasileña y Matters Las, una iniciativa desarrollada entre Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong, que desarrolla un ecosistema de redes sociales Web3, que permite a los usuarios crear en colaboración y monetizar activos digitales con control total.



