Taxistas se quejan por supuestos abusos de policías en la cuarentena

Líderes del gremio de los taxistas en Bogotá llaman la atención por supuestos abusos de policías de tránsito por recoger pasajeros que no solicitaron el servicio mediante aplicaciones o por teléfono.



Pero, por otro lado, aseguran que muchos usuarios los han agredido cuando no paran a recogerlos. Este caso se viene presentando en la zona de Corabastos, donde les han lanzado piedras.

“El gremio de los taxistas y los usuarios están viviendo una tragedia. No podemos recoger ni siquiera abuelos que no tienen plan de datos y que no saben manipular un celular”, dijo Hugo Ospina, el líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, que reúne a cerca de 17.000 taxis en la ciudad.



Ospina cita que, por ejemplo, hay casos en los cuales un taxista que ha recogido a un abuelo o a una persona del sector de la salud o lleva a algún familiar y los han hecho bajar de los carros. En otros casos les han impuesto comparendos porque los encuentran circulando vacíos.



"La autoridad de tránsito, afirma, no escucha ningún tipo de argumento".



El líder de los taxistas asegura que llevan por lo menos 500 vehículos inmovilizados por llevar alguna persona que no pidió el servicio a través de estos medios. Y dice que al menos 70 mil taxistas de la ciudad no utilizan aplicaciones y que por eso no han podido trabajar o si salen pueden ser sancionados.



Este tipo de infracciones, insiste, les cuesta 15 salarios mínimos diarios, más la inmovilización del carro, la grúa y el valor del patio. “Si el carro se lo guardan 15 días, son un millón 500 mil pesos lo que termina perdiendo el taxista, eso es lo que deja de recibir ñor no poder trabajar en ese tiempo”.



El gremio se queja también porque les están exigiendo llevar una planilla con los datos de los usuarios, una medida que adoptó la alcaldía de Bogotá en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Consideran que eso deberían exigirlo a las empresas, que desde hace muchos años están llevando ese registro cuando el servicio se pide por teléfono o por plataforma.



Ante la situación que están viviendo los conductores de la llamada mancha amarilla, Ospina advierte que los taxistas de la ciudad van a tener que salir a las calles con trapo rojo porque ellos y sus familias también están viviendo una situación difícil en estos momentos.



Redacción Bogotá