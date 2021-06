Taxistas podrán vacunarse este martes en Bogotá

Durante el 21 y 22 de junio, los conductores de taxi mayores de 45 años podrán vacunarse en el Centro Comercial Carrera, al sur de Bogotá. La jornada se estará realizando de 8 a. m. a 4 p. m. , según informó la empresa Taxis Libres. A este grupo se le suman los taxistas con cormobilidades que se encuentren priorizados en Mi Vacuna.

Para los taxistas que apliquen con los requerimientos solicitados, deberán inscribirse en la página web de Taxis Libres y programar su cita de vacunación. También, deberán mostrar su cédula o documento de identificación.



“Los conductores están altamente expuestos y son vulnerables ante el contagio del COVID-19 por su labor a diario, es por esto que, quisimos aliarnos con la IPS FORJA, para brindar un espacio especial de vacunación para los conductores, propietarios, usuarios y colaboradores de Taxis Libres y de esta manera cuidar a la ciudadanía, promover la reactivación económica y turística de la ciudad”, dijo Stefanía Hernández, CEO de Taxis Libres, según 'Caracol Radio'.



¿Dónde podrá vacunarse?



En el Centro Comercial Carrera con dirección: Av. Américas #50 -15. Específicamente en el Salón Boyacá que está habilitado para vacunar a 100 personas por horas y los encargados serán el personal del Instituto Prestador de Salud (IPS) FORJA.



¿A qué hora?



La jornada será de 8 a.m. a 4 p. m.





Es importante tener en cuenta que cada persona que desee vacunarse , debe hacer su propio registro. Además habrá un límite de 900 vacunas diarias.



A su vez, es esencial asistir durante la franja horaria de la cita asignada. Para quienes no realicen el registro, tendrán que esperar en la fila y esperar la vacuna acorde a disponibilidad.



