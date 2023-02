Por muchos años Hugo Ospina ha sido reconocido por los conductores de taxis en el país, o por lo menos, es la persona que los noticieros y periódicos buscan con más regularidad. Por tal motivo, Carlos Peña, propietario de taxi y electo como representante legal de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, aseguró ante varios medios de comunicación que Ospina no representa a la totalidad de conductores de este tipo de transporte en el país.

Peña dijo que, tras la muerte de Uldarico Peña, empresario que fungió como líder del gremio, Ospina se autoproclamó líder y se volvió la cara visible que buscaron los medios. “El problema que tienen los propietarios de taxis es que los medios buscan a personas que se proclaman líderes de un gremio que cuenta con 850 mil conductores en el país”.



Respecto a las declaraciones que ha hecho Hugo Ospina en los últimos días, que han generado polémica en el país, Peña aseguró que, aunque Ospina cuenta con el apoyo de algunos propietarios, no representa a la totalidad de conductores.

Por ejemplo, Ospina declaró que el costo de la carrera mínima en los taxis debe ser de entre 18 mil a 24 mil para que a los conductores se les pueda pagar las prestaciones de ley completas pues, según explicó, el dinero para realizar estos pagos sale de los mismos usuarios y no de los propietarios de los taxis.



“¿Usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud, la pensión y todo lo de un conductor de taxi? Lo paga el usuario, no el propietario. Si quieren que les paguemos la seguridad social completa a todos los taxistas, la carrera mínima debe costar entre 18.000 y 24.000 pesos. Si quieren que lo paguemos, pues paguen carreras más costosas”, aseguró Ospina en W Radio.



Sobre este tipo de declaraciones, Peña aseguró que Ospina siempre habla sobre el gremio de taxis en el país, pero no hace parte de las organizaciones de conductores de este servicio público, y que, por lo tanto, puede ser considerado como una “rueda suelta”.



Carlos Peña también aseguró que, aunque Hugo Ospina sí defiende algunos males a los que están enfrentados los taxistas como las aplicaciones de transporte, la gran mayoría de propietarios de taxis consideran que hace quedar mal al gremio y representa los “males del taxismo”.

REDACCIÓN BOGOTÁ