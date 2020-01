Taxistas dicen que a Uber no le queda otro camino que irse del país

Ante la decisión de Uber de abandonar el país, los líderes de los taxistas señalaron que no esperaban más y cuestionaron que esa plataforma no tuvo ninguna propuesta diferente a las de imponer su modelo de negocio.

Ernesto Sandoval, uno de los líderes de este gremio, dijo que esa decisión demuestra que Uber “nunca tuvo la intención de proponer” un modelo de transporte de pasajeros diferente al que tiene.



“El Estado siempre tuvo las puertas abiertas con Uber, y de ellos no hubo la más mínima propuesta”, insistió Sandoval.



Por su parte, Herminson Bermúdez, presidente del Sindicato Nacional de Taxistas, aseguró que Urbe “tomó una buena decisión”.



“De acuerdo con el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, del 20 de diciembre, no le quedaba otro camino. Claramente, el juez le dijo que no podía seguir operando con vehículos particulares. Ellos no son una empresa de transporte, no responden por nada, ni por los usuarios”, agregó Bermúdez.

Este líder de los taxistas también señaló que precisamente ayer había radicado ante la la Superintendencia un oficio solicitando que, con base en el fallo contra Uber, también sea sancionadas las aplicaciones Didi y Beat.



“Están haciendo lo mismo que Uber. Están prestando un servicio de transporte ilegal en vehículos particulares. Y están fijando tarifas”, manifestó



El líder del sindicato de taxistas también señaló que Uber enfrenta procesos por usurpar funciones de las alcaldías, porque ha fijado tarifas, y utilizar vehículos no homologados.



"Me parece una decisión acertada. La salida de Uber del país es un buen paso para que estas plataformas respeten el ordenamiento legal y jurídico colombiano. Desde 2016 ellos estaban aplazando su salida”, fueron las primeras declaraciones de Hugo Ospina, líder de un grupo de taxistas, luego de que Uber anunciara oficialmente su salida de Colombia.



Según Ospina, el gremio de taxistas espera ahora el mismo tratamiento que tuvo Uber con otras plataformas que prestan servicio de transporte con carros particulares y motos.



De hecho, ya existen denuncias de carácter administrativo contra estas aplicaciones digitales desde hace más de dos años, las cuales, según Ospina, deberían resolverse de la misma manera como se produjo en el caso de Uber.



Sin embargo, anunció que en la próxima semana, entre el martes y miércoles, sus abogados interpondrán nuevas denuncias de tipo penal contra las plataformas que continúan operando en el país.



Frente a la advertencia de Uber de demandar al Estado colombiano por violar el TLC vigente con EE. UU., Ospina aclaró que es improcedente, pues la decisión de bloquear la plataforma no la tomó el Estado sino un juez, y que el Gobierno no tuvo nada que ver con esta decisión.



REDACCIÓN BOGOTÁ Y PORTAFOLIO.CO