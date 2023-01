Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas en Bogotá, adelantó que este lunes 23 de enero paralizará a Bogotá con una protesta por, según subrayó, los abusos de las autoridades contra el gremio.



Ospina indicó, además, en entrevista con Blu Radio, que en Bogotá no hay Secretaría de Movilidad y lamentó que la alcaldesa Claudia López no tome medidas para mitigar el impacto de las obras en el tráfico que han afectado la movilidad.



(Además lea: Habla el taxista que generó caos vehicular en la cll 26)

(Le puede interesar: La infracción de taxista que desencadenó protestas y bloqueos en Bogotá)



El 23 de enero nos tomamos la ciudad nuevamente porque siguen los abusos y la Secretaría de Movilidad no nos da la cara. Este lunes habrá una gran toma de la ciudad, ya no los poquitos que paramos”, puntualizó el vocero de los taxistas.



Ospina agregó que, pese a que había prometido no bloquear las vías de la ciudad, convocó a la protesta por la “irresponsabilidad de la alcaldesa Claudia López”.



“La alcaldesa quiere quedar bien en todo. Alcaldesa, yo no soy responsable de la movilidad en Bogotá. Usted tiene paralizada la ciudad por la cantidad de obras sin obreros en todo lado”, explicó.



(Le recomendamos leer: En video: una agente de Policía fue grabada abofeteando a un conductor en Bogotá)



Esta protesta programada para este lunes tomó fuerza luego de que, el pasado jueves, un grupo de taxistas bloqueara la calle 26 de Bogotá por la inmovilización de un vehículo cuyo conductor dejó mal parqueado frente al centro comercial Gran Estación, para ir al baño.



El hombre se subió a la grúa, se encerró en el carro y pasó la noche en los patios, como forma de protesta: “Hicieron mal el procedimiento policial. Los sellos estaban mal puestos, estaban casi sueltos. Cuando hacen el procedimiento policial deben hacerlo en el punto en que está. El carro se lo llevaron hasta los tribunales de Cundinamarca para hacer allí el procedimiento”.



(No deje de leer: Claudia López arremete por bloqueo de taxistas en aeropuerto El Dorado)



El hecho causó inconformidad entre el gremio de taxistas, quienes a modo de solidaridad –según su versión– con su compañero, decidieron bloquear diferentes vías de Bogotá. Una de las más afectas fue la avenida Ciudad de Cali con calle 26, lo que ocasionó que las llegadas de pasajeros al Aeropuerto Internacional El Dorado se vieran afectadas.



En un tweet, la mandataria local aseguró que, aunque los equipos de movilidad intentaron dialogar con el gremio, el líder de los taxistas solo incitó más al bloqueo vial.

Puntos de bloqueo

De acuerdo a información obtenida por parte de las autoridades, con ocasión del anuncio de "parálisis" de Bogotá, se han podido establecer estos puntos de bloqueo.



* Av Ciudad de Cali con calle 26

* Aeropuerto Internacional El Dorado

*Secretaria de Movilidad de Bogotá Calle 13 con 37

* Calle 80 a la altura del Puente de Guadua

* Calle 13 (El Palyón)

* Autopista Norte con Calle 170

* Alcaldía Mayor de Bogotá

* Banderas

* Calle 40 sur

* Portal Norte

* Portal Tunal

* Portal 20 de Julio

* Km 4 vía a La Calera.



Esta dentro de lo posible que estos puntos disminuyan o aumenten en la medida que los gremios de taxistas definan internamente la logística de su jornada de protesta.



Al momento, delegados de la Alcaldía buscan acercamientos con los gremios de taxistas para evitar el colapso de Bogotá que podría darse este lunes 23 de enero.



Se recomienda cancelar o aplazar viajes personales o de trabajo en la capital del país. Activar planes de contingencia o suspender Operaciones logísticas desde o hacia Bogota o internamente en la ciudad y privilegiar el trabajo remoto desde casa.



ELTIEMPO.COM