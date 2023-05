Un estudiante fue victima de hurto en la capital. Esta vez, por parte de un conductor de taxi ,en el barrio Villa Mayor, según informó Noticias Caracol.



De acuerdo a lo que narró la victima para el medio, el joven tomó un taxi desde el norte de la ciudad, hasta un lugar cercano al centro comercial, Centro Mayor.



(Le puede interesar: Cada día hay 34 víctimas de robos con arma de fuego en Bogotá: ¿dónde hay más casos?).

Cuando finalizó la carrera el conductor del taxi le cobró mucho más de lo que costaba el trayecto. No obstante, el joven iba a pagarle por medio de una aplicación al conductor, cuando este le arrebata el dispositivo y comienzan a forcejear.



En medio del forcejeo, el taxista arrancó con el vehículo y arrastró por varios metros al joven, indicó el noticiero.



“Tuve un problema con el taxista porque inicialmente me cobró un monto de 30.000 pesos, pero al llegar a la casa me dijo que eran 40.000 pesos. Saqué mi celular para hacerle la transferencia y en ese momento procede a golpearme las costillas para robarme el celular”, expresó el usuario al programa.



(Lea también: Asesinan a taxista en el sur de Bogotá; vehículo recibió 16 disparos).

Facebook Twitter Linkedin

Hurto en Villa Mayor Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol.

Por medio de las cámaras de seguridad, la víctima pudo identificar al conductor del taxi que lo robó y agredió.



Además, señaló por medio del noticiero que las placas del carro fueron identificadas y exigió al taxista que le devolviera sus cosas, ya que la victima lo denuncio por hurto y próximamente lo haría por intento de homicidio.

Más noticias en El Tiempo:

Angustiosa búsqueda de una joven de 19 años y su bebé en Bogotá

Joven que murió en atraco en Salitre fue uno de los mejores Icfes de Bogotá en 2020

Los rostros de los 12 feminicidios que enlutan a Bogotá este año; cifras van en aumento

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS